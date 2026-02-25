Logo
Инцидент у саобраћају: Возач из БиХ након свађе извукао пиштољ, па пријетио другом возачу

25.02.2026

23:08

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Инцидент у саобраћају довео је до хапшења 19-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, који је након свађе са другим возачем, извукао пиштољ и пријетио му.

Како преносе аустријски медији, сцена која подсјећа на "дивљи запад" десила се данас, 25. фебруара на улазу на ауто-пут Велс-сјевер. Два возача, 19-годишњак из БиХ, настањен у Линцу, те 63-годишњи Аустријанац из Велса прво су се сукобили верблано и гестикулацијама.

Затим је, према наводима полиције, 19-годишњи младић из Линца изненада извукао оружје и њиме запријетио 63-годишњем возачу из Велса. Након тога је побјегао са лица мјеста.

Одмах је покренута потјера за осумњиченим. На крају га је патрола саобраћајне полиције Хајд уочила и зауставила на А1 (западном ауто-путу) у правцу Беча.

Овај 19-годишњак је ухапшен, а његово возило је претресено. Том приликом пронађени су пиштољ на гумене метке (паинтбалл оружје) и два ножа. Против држављанина БиХ је изречена привремена забрана посједовања оружја.

Против њега је поднијета пријава тужилаштву у Велсу због опасне пријетње, преносе Независне.

Током полицијског саслушања, младић је признао кривично дјело.

Коментари (0)
