Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

27.02.2026
14:28
Жријеб за осмину финала Лиге Европе и Лиге Конференција одржан је у Ниону.
Нотингем Форест нашег Николе Миленковића ће играти против Митјиленда, у репризи дуела из лигашке фазе када је бољи у Енглеској био дански представник (3:2).
Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала
Уколико успију да се искупе за тај пораз, "шумари" ће у четвртфиналу имати тежак посао против бољег из дуела Штутгарта и Порта, а онда у полуфиналу против неког између Роме, Болоње, Лила или Астон Виле.
Српски голман Миле Свилар ће у италијанском окршају, првом под окриљем УЕФА, са "вучицом" играти против Болоње, док ће се по први пут у историји састати и Генк и Фрајбург, односно Бетис и Панатинаикос чије боје бране Филип Ђуричић и Милош Пантовић.
Олимпик Лион је избјегао француски дерби и одмјериће снаге против Селте, док је њихов несуђени ривал Лил, екипа која је елиминисала Црвену звезду, добила тежак двомеч против Астон Виле.
🪧 Así queda el cuadro de la Europa League— BeSoccer (@besoccer_ES) February 27, 2026
🟢 Panathinaikos vs Real Betis
🔵 Celta de Vigo vs Olympique de Lyon pic.twitter.com/qfaHO4cceb
Прве утакмице четвртфинала се играју 12. и 19. марта, док су реванши заказани за девети и 16. април.
Финале је на програму 20. маја у Истанбулу.
Ференцварош – Брага
Генк – Фрајбург
Штутгарт – Порто
Болоња – Рома
Панатинаикос – Бетис
Селта – Олимпик Лион
Нотингем Форест – Митјиланд
Лил – Астон Вила
Кристал Палас, први фаворит да у мају подигне трофеј, ће се за мјесто међу осам најбољих екипа борити против кипарског АЕК-а.
И други АЕК, онај грчки, се нашао у жријебу, те за ривала добио Цеље. Словеначки тим је са три гола Франка Ковачевића славио у окршају два тима у лигашкој фази.
Ни други представник из региона није имао среће, како ће Ријека играти против сјајне екипе Стразбура, незваничне филијале прошлогодишњег шампиона Челсија.
Међу занимљивим дуелима се издваја онај између АЗ Алкмара и Спарте, односно двоструког финалисте Фиорентине и пољског Ракова.
Други пољски представник је Лех, екипа коју је избацила Звезда у квалификацијама за Лигу шампиона, а који ће играти против Шахтјора.
Утакмице осмине финала се играју 12. и 19. марта.
Финале је на програму 27. маја у Лајпцигу.
Лех Познањ – Шахтјор
Кристал Палас – АЕК Ларнака
Самсунспор – Рајо
Сигма Оломоуц – Мајнц
АЗ Алкмар – Спарта Праг
Фиорентина – Раков
Цеље – АЕК Атина
Ријека – Стразбур
