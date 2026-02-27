Касете су људи куповали као луди, а сада вриједе и 50.000 долара

Извор:
Провјерите списак 13 ретких касета које данас вреде право богатство. Неке од њих продате су за десетине хиљаде долара.
Ако имате стару колекцију касета која се налази у кутији, подруму или тавану, можда имате предмет који данас вреди хиљаде - чак и десетине хиљада - долара.
Ево 13 касета које су постале прави драгуљи за колекционаре.
Албум је требало да буде објављен 1987. године, али га је Принс повукао из дистрибуције непосредно пре објављивања. Мали број промотивних примјерака је од тада процурио.
Вриједност: Око 5.000 долара, а један примерак је продат за 8.750 долара 2017. године.
Прво издање из 1986. године је данас ријеткост.
Вриједност: До 1.500 долара ако је фабрички запечаћено. Половни примјерци могу достићи цијену од 25 до 50 долара.
Само 15 примјерака ове демо траке је произведено 1992. године.
Вриједност: Један примјерак је продат 2024. године за 5.000 долара.
Дебитантски албум са хитовима попут „EvenFlow“ и „Black“.
Вриједност: Запечаћена прва издања могу достићи цијену до 4.000 долара, док се сачувани примјерци крећу између 400 и 700 долара.
Један од најутицајнијих хип-хоп албума свих времена.
Вриједност: До 900 долара за запечаћену касету, око 100 долара за половну.
Промотивна касета подељена на Версаће сајму у Паризу 1995. године.
Вриједност: Око 4.000 долара.
Ријетко издање објављено пре потписивања уговора са великом издавачком кућом.
Вриједност: Преко 3.400 долара.
Култни албум који је дефинисао 1990-те.
Вриједност: До 1.500 долара за запечаћене примјерке.
Рани Еминемови радови из ограниченог издања.
Вриједност: Колекционарски сетови се нуде за око 2.000 долара.
Рана, самостално објављена касета бенда.
Вриједност: Примјерак у веома добром стању продат 2024. године за 1.200 долара.
Оригинална демо касета овог хита је изузетно ријетка.
Процијењена вриједност: Између 30.000 и 50.000 долара.
Ријетко демо издање из периода пре свјетске славе.
Вриједност: Продато за 4.500 долара.
Британска верзија овог албума је посебно тражена међу колекционарима.
Вриједност: Око 200 долара у добром стању, преноси Курир.
