Касете су људи куповали као луди, а сада вриједе и 50.000 долара

Курир

27.02.2026

15:38

Илустрација касете
Фото: Pixabay

Провјерите списак 13 ретких касета које данас вреде право богатство. Неке од њих продате су за десетине хиљаде долара.

Ако имате стару колекцију касета која се налази у кутији, подруму или тавану, можда имате предмет који данас вреди хиљаде - чак и десетине хиљада - долара.

Ево 13 касета које су постале прави драгуљи за колекционаре.

1. The Black Album – Prince

Албум је требало да буде објављен 1987. године, али га је Принс повукао из дистрибуције непосредно пре објављивања. Мали број промотивних примјерака је од тада процурио.

Вриједност: Око 5.000 долара, а један примерак је продат за 8.750 долара 2017. године.

2. Licensed to Ill – Beastie Boys

Прво издање из 1986. године је данас ријеткост.

Вриједност: До 1.500 долара ако је фабрички запечаћено. Половни примјерци могу достићи цијену од 25 до 50 долара.

3. Deftons - Deftons

Само 15 примјерака ове демо траке је произведено 1992. године.

Вриједност: Један примјерак је продат 2024. године за 5.000 долара.

4. Ten – Pearl Jam

Дебитантски албум са хитовима попут „EvenFlow“ и „Black“.

Вриједност: Запечаћена прва издања могу достићи цијену до 4.000 долара, док се сачувани примјерци крећу између 400 и 700 долара.

5. Illmatic – Nas

Један од најутицајнијих хип-хоп албума свих времена.

Вриједност: До 900 долара за запечаћену касету, око 100 долара за половну.

6. The Versace Experience - Prelude 2 Gold – Prince

Промотивна касета подељена на Версаће сајму у Паризу 1995. године.

Вриједност: Око 4.000 долара.

7. Adult Diversion – Alvvays

Ријетко издање објављено пре потписивања уговора са великом издавачком кућом.

Вриједност: Преко 3.400 долара.

8. Nevermind – Nirvana

Култни албум који је дефинисао 1990-те.

Вриједност: До 1.500 долара за запечаћене примјерке.

9. Infinite – Eminem

Рани Еминемови радови из ограниченог издања.

Вриједност: Колекционарски сетови се нуде за око 2.000 долара.

10. Phish – Phish

Рана, самостално објављена касета бенда.

Вриједност: Примјерак у веома добром стању продат 2024. године за 1.200 долара.

11. Man in the Mirror – Michael Jackson

Оригинална демо касета овог хита је изузетно ријетка.

Процијењена вриједност: Између 30.000 и 50.000 долара.

12. Xero – Linkin Park

Ријетко демо издање из периода пре свјетске славе.

Вриједност: Продато за 4.500 долара.

13. Човјек који је продао свијет – Дејвид Бови

Британска верзија овог албума је посебно тражена међу колекционарима.

Вриједност: Око 200 долара у добром стању, преноси Курир.

