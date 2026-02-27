Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

Извор:
27.02.2026
Најскупљи стан продат у Републици Српској прошле године плаћен је 798.000 КМ у Палама, док је за најскупљу кућу издвојено 600.000 КМ у Требиње, потврђено је из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП).
Додају да је површина најскупљег стана износила 66,8 м², док је корисна површина најскупље куће износила 316 м².
"Цијена најскупљег прометованог стана по квадратном метру у 2025. години износила је 11.946,1 КМ/м², а евидентирана је у општини Пале (град Источно Сарајево)", наводе из РУГИПП-а за "Независне новине" и додају:
"Највиша просјечна цијена грађевинског земљишта по градовима и општинама у Републици Српској у 2025. години забиљежена је у општини Источна Илиџа".
Закључили су да је прошле године у Регистру цијена непокретности евидентирано 18.172 купопродајних уговора.
