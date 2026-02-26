Говедина постаје луксуз у Аргентини

26.02.2026
18:28

Аргентинци су започели годину плаћајући знатно више за говедину, једну од најтрадиционалнијих намирница у земљи.
Цијене су у Буенос Аиресу порасле за 4.9 одсто у јануару и за 73.4 процента у посљедњих 12 мјесеци, према извјештају Аргентинског института за промоцију говедине.
У годишњем поређењу, цијене говедине у постоцима порасле су више него двоструко у односу на пораст цијена пилетине и више него троструко у односу на свињетину.
У односу на претходну годину, инфлација је достигла 32.4 одсто, што значи да су чак и у земљи навиклој на високу инфлацију, цијене говедине расле много брже.
Утицај је јаснији када се цијене директно упоређују.
У јануару 2025., 2.2 фунте (0.997 грама) говедине коштале су у просјеку 9.241 пезос, или око 6.60 долара у то вријеме. Годину дана касније, цијена је достигла 16.019 пезоса, што је око 11.49 долара, наводи "Упи".
