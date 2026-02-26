Logo
Large banner

Говедина постаје луксуз у Аргентини

26.02.2026

18:28

Коментари:

0
Говедина постаје луксуз у Аргентини
Фото: Pixabay

Аргентинци су започели годину плаћајући знатно више за говедину, једну од најтрадиционалнијих намирница у земљи.

Цијене су у Буенос Аиресу порасле за 4.9 одсто у јануару и за 73.4 процента у посљедњих 12 мјесеци, према извјештају Аргентинског института за промоцију говедине.

У годишњем поређењу, цијене говедине у постоцима порасле су више него двоструко у односу на пораст цијена пилетине и више него троструко у односу на свињетину.

Туча у дворани Борик

Хроника

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

У односу на претходну годину, инфлација је достигла 32.4 одсто, што значи да су чак и у земљи навиклој на високу инфлацију, цијене говедине расле много брже.

Утицај је јаснији када се цијене директно упоређују.

У јануару 2025., 2.2 фунте (0.997 грама) говедине коштале су у просјеку 9.241 пезос, или око 6.60 долара у то вријеме. Годину дана касније, цијена је достигла 16.019 пезоса, што је око 11.49 долара, наводи "Упи".

Подијели:

Тагови :

Цијене

govedina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

Хроника

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

12 мин

0
Туча у дворани Борик на футсал утакмици

Хроника

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

28 мин

1
Пелет, најављене промјене цијена огријева

Друштво

Зими још није крај, и гријање ће требати: Најављене промјене цијена пелета

36 мин

0
Канцеларија, посао, стрес

Економија

Криза не напушта Њемачку: 15.000 радних мјеста губи се сваког мјесеца

38 мин

0

Више из рубрике

Канцеларија, посао, стрес

Економија

Криза не напушта Њемачку: 15.000 радних мјеста губи се сваког мјесеца

38 мин

0
Творница алата Горажде

Економија

Позната бх. творница добила новог власника

2 ч

0
Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

Економија

Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

3 ч

0
Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

Економија

Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Хорор: Трудница се закуцала у зграду

18

35

Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

18

28

Говедина постаје луксуз у Аргентини

18

27

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

18

11

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner