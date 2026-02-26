Logo
Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

АТВ

26.02.2026

10:30

Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље
Фото: X

Предсједник групе "М.Т. Абрахам" Амир Грос Кабири захвалио је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на подршци и поручио да Израел стоји уз своје доказане пријатеље.

- Сједињене Америчке Државе остају стуб регионалне стабилности. Израел стоји уз своје доказане пријатеље и наставиће да јача наше заједничке стратешке партнерства за безбједност, отпорност у енергетици и просперитет широм региона - навео је Кабири.

Честитам Амиру Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе и доноси стабилност и развој у региону. Његов пословни успјех је потврда визије, упорности и озбиљног приступа стратешким пројектима, рекао је раније предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Предсједник групе "М.Т. Абрахам" Амир Грос Кабири и предсједник "Атлантик си ЛНГ трејда" Александрос Ексарху потписали су у Вашингтону Меморандум о разумијевању којим се утврђује оквир за дугорочни уговор о залихама течног природног гаса.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе

Из групе "Абрахам" су саопштили да се овим споразумом обезбјеђује стабилна испорука америчког ЛНГ-а за "Алуминиј индустрију", подружницу групе "М.Т. Абрахам" и једног од највећих произвођача алуминијума у Југоисточној Европи.

ЛНГ испоручиваће компанија "Венчур глобал комодитис" путем гасовода јужне гасне интерконекције, а користиће се у планираној комбинованој гасно-парној електрани "Алуминиј индустрије".

Амир Кабири

Милорад Додик

Коментари (0)
