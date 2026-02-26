Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

Извор:
АТВ
26.02.2026
10:30
Предсједник групе "М.Т. Абрахам" Амир Грос Кабири захвалио је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на подршци и поручио да Израел стоји уз своје доказане пријатеље.
- Сједињене Америчке Државе остају стуб регионалне стабилности. Израел стоји уз своје доказане пријатеље и наставиће да јача наше заједничке стратешке партнерства за безбједност, отпорност у енергетици и просперитет широм региона - навео је Кабири.
Thank you President @MiloradDodik . The U.S. remains a pillar of regional stability. Israel stands with its proven friends and will keep strengthening our shared strategic partnerships for security, energy resilience, and prosperity across the region. @USEmbassySJJ @netanyahu https://t.co/Z3wZE5EfBc— Amir G. Kabiri (@AMIRGKABIRI) February 26, 2026
Честитам Амиру Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе и доноси стабилност и развој у региону. Његов пословни успјех је потврда визије, упорности и озбиљног приступа стратешким пројектима, рекао је раније предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Предсједник групе "М.Т. Абрахам" Амир Грос Кабири и предсједник "Атлантик си ЛНГ трејда" Александрос Ексарху потписали су у Вашингтону Меморандум о разумијевању којим се утврђује оквир за дугорочни уговор о залихама течног природног гаса.
Република Српска
Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе
Из групе "Абрахам" су саопштили да се овим споразумом обезбјеђује стабилна испорука америчког ЛНГ-а за "Алуминиј индустрију", подружницу групе "М.Т. Абрахам" и једног од највећих произвођача алуминијума у Југоисточној Европи.
ЛНГ испоручиваће компанија "Венчур глобал комодитис" путем гасовода јужне гасне интерконекције, а користиће се у планираној комбинованој гасно-парној електрани "Алуминиј индустрије".
