Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе

Извор:
СРНА
26.02.2026
09:38
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је предсједнику групе "М.Т. Абрахам" Амиру Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе и доноси стабилност развоју региона.
Предсједник групе "М.Т. Абрахам" Амир Грос Кабири и предсједник "Атлантик си ЛНГ трејда" Александрос Ексарху потписали су у Вашингтону Меморандум о разумијевању којим се утврђује оквир за дугорочни уговор о залихама течног природног гаса /ЛНГ/.
Додик је истакао да је пословни успјех Кабирија потврда визије, упорности и озбиљног приступа стратешким пројектима.
"Посебно ми је драго што је Амир Кабири доказани пријатељ Републике Српске и човјек који разумије њен потенцијал и значај у регионалним економским токовима. Добро је што је баш он, уз Републику Српску, направио још један чврст мост сарадње са Сједињеним Америчким Државама", написао је Додик на Иксу.
Честитам Амиру Кабирију @AMIRGKABIRI на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе и доноси стабилност и развој у региону. Његов пословни успјех је потврда визије, упорности и озбиљног приступа стратешким пројектима.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 26, 2026
Посебно ми је драго што је Амир Кабири доказани…
Из групе "Абрахам" су саопштили да се овим споразумом обезбјеђује стабилна испорука америчког ЛНГ-а за "Алуминиј индустрију", подружницу групе "М.Т. Абрахам" и једног од највећих произвођача алуминијума у Југоисточној Европи.
ЛНГ испоручиваће компанија "Венчур глобал комодитис" путем гасовода јужне гасне интерконекције, а користиће се у планираној комбинованој гасно-парној електрани
"Алуминиј индустрије".
Истакнуто је да ово представља најзначајнији пројекат залиха америчким ЛНГ-ом у БиХ и региону.
