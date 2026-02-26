Logo
Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе

Извор:

СРНА

26.02.2026

09:38

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је предсједнику групе "М.Т. Абрахам" Амиру Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе и доноси стабилност развоју региона.

Предсједник групе "М.Т. Абрахам" Амир Грос Кабири и предсједник "Атлантик си ЛНГ трејда" Александрос Ексарху потписали су у Вашингтону Меморандум о разумијевању којим се утврђује оквир за дугорочни уговор о залихама течног природног гаса /ЛНГ/.

Додик је истакао да је пословни успјех Кабирија потврда визије, упорности и озбиљног приступа стратешким пројектима.

"Посебно ми је драго што је Амир Кабири доказани пријатељ Републике Српске и човјек који разумије њен потенцијал и значај у регионалним економским токовима. Добро је што је баш он, уз Републику Српску, направио још један чврст мост сарадње са Сједињеним Америчким Државама", написао је Додик на Иксу.

Из групе "Абрахам" су саопштили да се овим споразумом обезбјеђује стабилна испорука америчког ЛНГ-а за "Алуминиј индустрију", подружницу групе "М.Т. Абрахам" и једног од највећих произвођача алуминијума у Југоисточној Европи.

ЛНГ испоручиваће компанија "Венчур глобал комодитис" путем гасовода јужне гасне интерконекције, а користиће се у планираној комбинованој гасно-парној електрани

"Алуминиј индустрије".

Истакнуто је да ово представља најзначајнији пројекат залиха америчким ЛНГ-ом у БиХ и региону.

