Додик: Радиће се на бољем положају малих привредника

Извор:
СРНА
25.02.2026
10:36
Коментари:
Институције Републике Српске радиће на бољем положају малих привредника, да имају разумијевања према њиховим потребама јер на основу тога креирају политике, изјавио је данас предсједник СНСД-а Милорад Додик у Лакташима.
"Слушајући проблеме малих привредника то је утицало да се промијени закон о ПДВ-у, да се са 50.000 неопорезиви дио повећа на 100.000 КМ, да се донесе нови закон о предузетницима", рекао је Додик, који присуствује Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске.
Он је поновио да су институције Српске спремне да помогну у нестабилним економским временима, посебно имајући у виду да је у овом сектору запослено око 50.000 људи.
