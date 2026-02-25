Logo
Додик: Радиће се на бољем положају малих привредника

СРНА

25.02.2026

10:36

Милорад Додик
Фото: АТВ

Институције Републике Српске радиће на бољем положају малих привредника, да имају разумијевања према њиховим потребама јер на основу тога креирају политике, изјавио је данас предсједник СНСД-а Милорад Додик у Лакташима.

"Слушајући проблеме малих привредника то је утицало да се промијени закон о ПДВ-у, да се са 50.000 неопорезиви дио повећа на 100.000 КМ, да се донесе нови закон о предузетницима", рекао је Додик, који присуствује Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске.

Он је поновио да су институције Српске спремне да помогну у нестабилним економским временима, посебно имајући у виду да је у овом сектору запослено око 50.000 људи.

Додик о Станивуковићу: Потпуно се погубио и више не зна шта говори

"Морамо да видимо шта још можемо да учинимо у вези са енергетском стабилношћу малих привредника, али и када је ријеч о проблемима које се могу јавити у вези са кориштењем фискалних каса", рекао је Додик новинарима.

Он је навео да га радује чињеница да конференција окупља значајан број представника занатства и предузетништва, а посебно да ће на "Експу" у Србији предузетнице из Републике Српске имати свој штанд.

