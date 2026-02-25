Минић: Наставићемо са подршком предузетницима

Извор:
СРНА
25.02.2026
10:32
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је Влада у прошлој години подржавала више од 254 предузетника, а подршка у области која запошљава око 50.000 људи наставиће се и у текућој.
Минић, који присуствује Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске у Лакшташима, истакао је да су предузетници основа за одржавање запослености Српске.
"Треба имати у виду да у Српској има око 27.000 предузетничких радњи које запошљавају око 50.000 људи", прецизирао је Минић.
Указао је и да више од 34 одсто предузетничке дјелатности воде жене, додавши да ће Влада на то посебно обратити пажњу.
