Минић: Наставићемо са подршком предузетницима

Извор:

СРНА

25.02.2026

10:32

Саво Минић
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је Влада у прошлој години подржавала више од 254 предузетника, а подршка у области која запошљава око 50.000 људи наставиће се и у текућој.

Минић, који присуствује Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске у Лакшташима, истакао је да су предузетници основа за одржавање запослености Српске.

"Треба имати у виду да у Српској има око 27.000 предузетничких радњи које запошљавају око 50.000 људи", прецизирао је Минић.

Указао је и да више од 34 одсто предузетничке дјелатности воде жене, додавши да ће Влада на то посебно обратити пажњу.

Премијер у Рибнику добио формулу за дуговјечност

Република Српска

Минић у Рибнику добио формулу за дуговјечност

Пратећи све трендове који су се дешавали на европском и свјетском тржишту, тектонске поремећаје у привреди и у набавци сировина, Минић је истакао да у Српској није забиљежено смањење предузетничке дјелатности.

Минић је изразио наду да ће Конференција изњедрити добре закључке и предложити мјере, које ће Влада подржати као и све остало што је потребно да се помогне овом сектору.

