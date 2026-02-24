Додик о Станивуковићу: Потпуно се погубио и више не зна шта говори

Извор:
Ако су тачне изјаве градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића на које ми новинари траже коментар, онда се он све мање понаша као градоначелник, а све више као стечајни управник Бањалуке.
"Потпуно се погубио и више не зна шта говори. Радити никада није ни знао. Један дан би да расељава Бањалучане из центра града, други дан би да расељава институције. Сметају му", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како Додик истиче, Бањалука без народа и републичких институција је Станивуковићева мјера.
"Институције Републике Српске он није ни градио, неће их ни измјештати. Тешко је разумјети његов ток мисли и како је дошао на ове идеје. То је исто као да неко дође на идеју да Бијелу кућу измјести на периферију Вашингтона или Кремљ да измјести са Црвеног трга негдjе у Подмосковље. На срећу, он се ништа не пита. Све што је изговорио, биће само додатак ризници изречених бесмислица. Ништа више", истиче Додик.
Ако су тачне изјаве Драшка Станивуковића на које ми новинари траже коментар, онда се он све мање понаша као градоначелник, а све више као стечајни управник Бањалуке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 24, 2026
