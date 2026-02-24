Logo
Додик о Станивуковићу: Потпуно се погубио и више не зна шта говори

АТВ

24.02.2026

18:03

Милорад Додик
Фото: АТВ

Ако су тачне изјаве градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића на које ми новинари траже коментар, онда се он све мање понаша као градоначелник, а све више као стечајни управник Бањалуке.

"Потпуно се погубио и више не зна шта говори. Радити никада није ни знао. Један дан би да расељава Бањалучане из центра града, други дан би да расељава институције. Сметају му", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како Додик истиче, Бањалука без народа и републичких институција је Станивуковићева мјера.

"Институције Републике Српске он није ни градио, неће их ни измјештати. Тешко је разумјети његов ток мисли и како је дошао на ове идеје. То је исто као да неко дође на идеју да Бијелу кућу измјести на периферију Вашингтона или Кремљ да измјести са Црвеног трга негдjе у Подмосковље. На срећу, он се ништа не пита. Све што је изговорио, биће само додатак ризници изречених бесмислица. Ништа више", истиче Додик.

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

Бањалука

