Драма у Трамповом предсједничком авиону: Тишина, врло сте напорна особа!

16.03.2026

21:20

Фото: Printscreen/New York Post

Новинарка АБЦ њуз је питала Доналда Трампа о фотографији са дочека посмртних остатака америчких војника погинулих у сукобу са Ираном, која је коришћена у мејлу за прикупљање политичких донација. На питање да ли сматра да је коришћење фотографије примјерено, Трамп је одговорио: "Сматрам."

Када га је новинарка питала да ли прикупља новац на основу погинулих војника, Трамп је рекао да "није видео тај имејл" и додао:

- Мислим, неко то објави. За нас ради пуно људи.

Критика АБЦ њуза

Трамп је потом истакао да "нико није бољи према војсци од њега", а када је сазнао да новинарка ради за АБЦ њуз, изјавио је:

- Један од најгорих, најлажнијих, најкорумпиранијих, знате шта, АБЦ њуз, мислим да је то можда и најкорумпиранија медијска организација на планети. Мислим да су грозни.

Обраћајући се другом новинару, додао је:

- Ви сте пуно бољи.

Током разговора, Трамп је ставио прст на уста док је новинарка покушавала да постави ново питање и рекао јој:

- Тишина, врло сте напорна особа.

Незадовољство извјештавањем о рату са Ираном

Новинарка је питала Трампа и за коментар о шест америчких војника погинулих у иранском нападу дроном на базу у Кувајту. Трамп је пажљиво слушао, а након што је питање завршено, нагло се окренуо и упитао друге новинаре:

- Само изволите. Ко још?

Објаве на друштвеним мрежама

Касније је на друштвеној мрежи Truth Social објавио више опширних порука у којима напада медије због начина извјештавања о рату са Ираном, критикује судије Врховног суда САД који су гласали против његових царина, хвали водитеља Марка Левина са Фокс њуза.

