Снажан земљотрес погодио Грчку

16.03.2026

20:38

Коментари:

0
Земљотрес јачине 4,3 степени по Рихтеровој скали погодио је данас грчко острво Крит, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Према расположивим подацима, епицентар земљотреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.1135 и дужине 23.8647 недалеко од јужне обале острва.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о повређенима или евентуалној материјалној штети.

