Снажан земљотрес погодио Грчку

16.03.2026
20:38
Земљотрес јачине 4,3 степени по Рихтеровој скали погодио је данас грчко острво Крит, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Према расположивим подацима, епицентар земљотреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.1135 и дужине 23.8647 недалеко од јужне обале острва.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о повређенима или евентуалној материјалној штети.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 1 min 1 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 16, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/02qKZhrO0h
