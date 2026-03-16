Logo
Large banner

Мерц: Берлин неће учествовати у рату против Ирана

Извор:

СРНА

16.03.2026

18:58

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Њемачка неће учествовати у америчко-израелском рату против Ирана, рекао је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

Мерц је подсјетио да САД и Израел нису консултовали Њемачку ни прије овог рата.

„Што се тиче Ирана, никада није донесена заједничка одлука о томе. Зато се не поставља питање како би се Њемачка могла војно укључити“, истакао је Мерц на конференцији за новинаре у Берлину.

Он је указао да недостаје мандат УН, ЕУ или НАТО-а и да је од самог почетка било јасно да овај рат није ствар НАТО-а.

Подијели:

Таг :

Фридрих Мерц

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

19

45

19

44

19

35

19

32

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner