Мерц: Берлин неће учествовати у рату против Ирана

Извор:
СРНА
16.03.2026
18:58
Њемачка неће учествовати у америчко-израелском рату против Ирана, рекао је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
Мерц је подсјетио да САД и Израел нису консултовали Њемачку ни прије овог рата.
„Што се тиче Ирана, никада није донесена заједничка одлука о томе. Зато се не поставља питање како би се Њемачка могла војно укључити“, истакао је Мерц на конференцији за новинаре у Берлину.
Он је указао да недостаје мандат УН, ЕУ или НАТО-а и да је од самог почетка било јасно да овај рат није ствар НАТО-а.
