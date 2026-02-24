Logo
Марија у центру скандала: Тврде да је одала Ел Менча, ево шта она поручује

Телеграф

24.02.2026

Марија Хулиса у центру скандала.
Гласине које су од јуче почеле да се шире друштвеним мрежама довеле су у центар пажње мексичку инфлуенсерку Марију Хулису, за коју многи тврде да је наводно била у вези са нарко-босом Ел Менчом и да је властима открила његово скровиште.

Према објавама, наводно је ријеч о мексичкој инфлуенсерки и Онли фанс моделу, која је виђена у друштву Немесија Осегере Сервантеса, познатог као Ел Менчо, вође картела Халиско Нова генерација.

Како су почеле гласине о Марији Хулиси?

На друштвеним мрежама почеле су да круже фотографије које наводно приказују њега у ноћном клубу са женом за коју се тврди да је Марија Хулиса, неколико сати прије велике полицијске операције. Објаве су имплицирале да је управо она дојавила властима гд‌је се нарко-бос налази.

Ипак, ни мексичке ни америчке институције нису званично потврдиле идентитет особе која је евентуално помогла у операцији против картела.

У досадашњим саопштењима помиње се само "емотивна партнерка", без спомињања имена.

Ко је Марија Хулиса?

Марија Хулиса је родом из сјеверне мексичке државе Сонора и позната је као инфлуенсерка која је активна прије свега на Инстаграму. Њен садржај се углавном односи на моду, путовања и ноћни живот, а има и велики број претплатника на платформама за одрасле попут Онли Фенса,

До недавно, њен јавни имиџ био је ограничен на сарадњу са брендовима, појављивања у клубовима и личне објаве. До сада је у медијима нико није доводио у везу са организованим криминалом или картелима, а онда се све промијенило када је фотографија почела да кружи мрежама, преноси Телеграф, који није могао да провјери вјеродостојност фотографија.

Многи су тврдили да је она наводно посљедња особа која је виђена са Ел Менчом прије него што је убијен.

Вирална фотографија и тврдње са платформе "Икс"

Према доступним информацијама, 24. фебруара један налог на платформи "Икс" објавио је фотографију коју је представио као "посљедњу фотографију" нарко-боса. На фотографији се налазио мушкарац који личи на Ел Менча и жена у ноћном клубу, уз тврдњу да је ријеч о Марији Хулиси и да је она властима открила његову локацију.

Објава је за неколико сати постала вирална.

Реакција инфлуенсерке: "Све је потпуно нетачно"

Марија Хулиса је реаговала путем својих друштвених мрежа, гд‌је је изричито негирала да је била у вези са Ел Менчом.

У објави на Инстаграму поручила је да су тврдње да је пружала информације властима потпуно нетачне, а затим је позвала пратиоце да пријаве странице које шире, како је навела, измишљене приче.

"Круже информације да сам објављивала приче о томе шта се догодило у Мексику. Желим да разјасним да је све ово потпуно нетачно. Ја сам особа која не воли проблеме и желим да уживам у животу у миру", написала је она.

Истовремено је навела да су неке од фотографија и аудио снимака који круже интернетом дигитално измијењене или креиране уз помоћ вјештачке интелигенције, како би се лажно довела у везу са убијеним нарко-босом.

До сада нема потврде надлежних органа да је инфлуенсерка на било који начин повезана са истрагом против картела.

