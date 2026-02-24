Путин: Непријатељ није успио

Извор:
Агенције
24.02.2026
16:57
Коментари:0
Непријатељ није успио да порази Русију, иако толико то жели, изјавио је предсједник Руске федерације Владимир Путин на годишњем проширеном састанку Федералне службе безбедности (ФСБ) Руске Федерације у Москви и додао да су се појавиле информације о припремању експлозије на "Турском" и "Плавом току".
"Не успијевају да нанесу стратешки пораз Русији. Никако не успијевају. Али они то толико желе — не могу да живе без тога. Или мисле да не могу. Апсолутно морају да поразе Русију. Траже било који начин, било шта", истакао је Путин.
Сами ће себе довести до крајње линије, "а затим ће зажалити", упозорио је.
"Данас је компликована међународна ситуација, нагло су заоштрени конфликти у цијелом низу региона свијета. Специјална операција захтијева од сарадника ФСБ-а да буду максимално фокусирани и концентрисани", навео је руски лидер.
Непријатељ није успио да зада стратешки пораз Русији на бојном пољу, зато се фокусира на "индивидуални и масовни терор", примијетио је предсједник Русије. У питању су гранатирање градова, саботаже на инфраструктури и атентати на војна лица, прецизирао је.
"Они не знају шта да ураде да би уништили мировни процес и покушај дипломатског рјешења. Чине све што могу да нешто изазову и поремете све што је постигнуто на овом преговарачком путу", рекао је Путин.
Непријатељ не зазире ни пред каквим средствима у борби против Русије, подвукао је предсједник и скренуо пажњу на то да су се појавиле информације о могућности пребацивања испоруке компоненти у Украјину, као и о подметању експлозија на "Турском" и "Плавом току".
Република Српска
Додик: Подршка праведним циљевима Русије и њеном настојању да заштити своје интерес
"Сада постоје и наше оперативне информације. Требало би данас да буде у медијима, вјероватно већ јесте, нисам још имао прилику да погледам, али ријеч је о могућој експлозији наших гасних система по дну Црног мора. То су такозвани 'Турски ток' и 'Плави ток'", рекао је шеф државе.
Треба активирати борбу против тероризма и екстремизма, додао је. Експлозивна направа домаће израде која је јуче детонирана у близини Савеловске станице активирана је даљински, изјавио је Путин.
"Већ је јасно да је, судећи по свему, ово данас уобичајена метода регрутовања на мрежи. Највероватније су некој особи подметнули експлозивну направу, а затим даљински детонирали и њу и предвиђену мету напада, у овом случају, запослене у Министарству унутрашњих послова", објаснио је предсједник.
Према његовим ријечима, потенцијал службе мора бити у потпуности искоришћен за неутрализацију потенцијалних пријетњи Руској Федерацији.
Посебно је истакао оне који директно учествују у СВО и решавају најважније задатке у очувању безбедности националних интереса Русије.
Затим је одржан минут ћутања за пале борце.
Догађај је посвећен сумирању рада службе у протеклој години и идентификовању кључних задатака за блиску будућност. План је да се разговара о питањима националне безбедности, борбе против тероризма и другим хитним савременим изазовима.
