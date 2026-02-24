Медведев: Русија има право да изведе нуклеарни удар на Француску и Британију ако Кијеву дају нуклеарну бомбу

Извор:
Примјена нуклеарног оружја против циљева у Украјини, као нуклеарни удар на Француску и Велику Британију биће законита и оправдана, уколико Лондон и Париз испоруче Кијеву нуклеарне технологије, рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Дмитриј Медведев.
Према његовим ријечима, та информација радикално мијења ситуацију.
- То је директна предаја нуклеарног оружја земљи у рату. Нема ни трунке сумње да ће Русија у случају таквог развоја ситуацији морати да примјени свако, па и нестратешко нуклеарно оружје, против циљева у Украјини који су пријетња нашој земљи - навео је он.
А ако буде потребе и против земаља које су испоручиле такво оружје и које постају саучесници нуклеарног сукоба са Русијом, рекао је Медведев.
То је тај симетричан одговор на који Русија има право.
- Предаја Украјини нуклеарних технологија биће директан пут ка светском рату, али 'такве игре се дешавају' ", рекао је он.
Спољна обавештајна служба Русије (СВР) саопштила је 24. фебруара да Велика Британија и Француска сматрају да Украјина треба да буде опремљена нуклеарном бомбом, или барем прљавом бомбом.
Према информацијама које је СВР добила, Лондон и Париз се спремају да наоружају Украјину нуклеарним оружјем.
Као одговор на саопштење СВР-а, руски сенатори позвали су на међународну и националну истрагу ових планова. Савјет Федерације Русије такође је предложио да Савјет безбједности УН, ИАЕА и Конференција за преглед Уговора о неширењу нуклеарног оружја спроведу своје истраге предвиђене њиховим мандатима о овим намјерама Лондона и Париза.
Према ријечима портпарола Кремља Дмитрија Пескова, ове информације Спољне обавјештајне службе Русије изузетно су важне с обзиром на пријетњу коју представљају за режим неширења нуклеарног оружја, а такође ће бити узете у обзир и укључене у текуће преговоре.
