Обрачун Дринића и Радојичића: Расправа због проблема у Граду

Извор:
РТРС
24.02.2026
13:32
Коментари:1
Одборник Покрета Сигунра Српска у Скупштини града Бањалука Игор Радојичић одговорио је колеги Небојши Дринићу који је током расправе настојао да поентира како су сви проблеми у граду наслијеђени од раније, а да сада ПДП води град озбиљно и конструктивно.
Радојичић, који је био градоначелник Бањалуке од 2016. до 2020, одлучио једа колеги Дринићу одговори.
"Ако говори о приватизацији Чистоће, Аутопревоза и осталог, оне су урађене у мандату владе Младена Иванића, а касније настављене у влади Драгана Микеревића. Град није водио процес приватизације, већ је затекао предузећа у том стању", поручио је Радојичић, подсјећајући да је управо државни ниво доносио одлуке о продаји и реструктурирању.
У свом излагању Радојичић се осврнуо се и на проблеме са Топланом, нагласивши да је град 2016. године затекао дуг од 96 милиона марака и систем пред колапсом.
"Да смо пустили стечај, Бањалука би остала без гријања. Екотоплана је била једино могуће рјешење", рекао је Радојичић, додајући да и данас постоје проблеми са мрежом и губицима топлоте.
Радојичић је рекао да му је сада жао што Бањалуку тада није оставио без гријања.
Расправа у Скупштини показала је да се политичке линије у Бањалуци не воде само између власти и опозиције, већ и унутар самих опозиционих редова, гдје личне и програмске разлике постају све израженије.
Редовна сједница Скупштине града Бањалука поново је прекинута, по други пут, али овај пут због недостатка кворума.
Бања Лука
3 ч2
Република Српска
3 ч2
Хроника
3 ч0
Остали спортови
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
22
16
12
16
00
15
33
Тренутно на програму