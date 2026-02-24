Logo
Обрачун Дринића и Радојичића: Расправа због проблема у Граду

РТРС

24.02.2026

13:32

Обрачун Дринића и Радојичића: Расправа због проблема у Граду
Фото: АТВ

Одборник Покрета Сигунра Српска у Скупштини града Бањалука Игор Радојичић одговорио је колеги Небојши Дринићу који је током расправе настојао да поентира како су сви проблеми у граду наслијеђени од раније, а да сада ПДП води град озбиљно и конструктивно.

Радојичић, који је био градоначелник Бањалуке од 2016. до 2020, одлучио једа колеги Дринићу одговори.

"Ако говори о приватизацији Чистоће, Аутопревоза и осталог, оне су урађене у мандату владе Младена Иванића, а касније настављене у влади Драгана Микеревића. Град није водио процес приватизације, већ је затекао предузећа у том стању", поручио је Радојичић, подсјећајући да је управо државни ниво доносио одлуке о продаји и реструктурирању.

У свом излагању Радојичић се осврнуо се и на проблеме са Топланом, нагласивши да је град 2016. године затекао дуг од 96 милиона марака и систем пред колапсом.

"Да смо пустили стечај, Бањалука би остала без гријања. Екотоплана је била једино могуће рјешење", рекао је Радојичић, додајући да и данас постоје проблеми са мрежом и губицима топлоте.

Радојичић је рекао да му је сада жао што Бањалуку тада није оставио без гријања.

Расправа у Скупштини показала је да се политичке линије у Бањалуци не воде само између власти и опозиције, већ и унутар самих опозиционих редова, гдје личне и програмске разлике постају све израженије.

Редовна сједница Скупштине града Бањалука поново је прекинута, по други пут, али овај пут због недостатка кворума.

Igor Radojičić

Небојша Дринић

