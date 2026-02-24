Logo
Одређен притвор инспекторкама осумњиченим за примање мита

Огњен Матавуљ

24.02.2026

13:02

0
Спровођење тржишних инспекторки
Фото: АТВ

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор републичким тржишним инспекторкама Гордани Вучић и Сањи Максимовић, осумњиченима за примање мита, потврђено је за АТВ.

Обје су ухапшене у акцији ”Ада” због сумње да су од власнице продавнице мјешовите робе у Бањалуци тражиле и примиле по 500 КМ мита. У наставку акције ухапшен је и инспектор за храну Владан Марјановић, који се налази на саслушању у Републичком јавном тужилаштву.

За част писале мању казну

Како је раније саопштило тужилаштво Вучићевој и Максимовићевој се на терет ставља да су 20. фебруара ове године у својству републичких тржишних инспектора, као службена лица, приликом инспекцијског надзора у продавници мјешовите робе, ступиле у контакт са власницом М.К. и саопштили јој да су утврдиле одређене неправилности за које се може изрећи казна и од 7.000 до 8.000 КМ, али да се могу договорити ако је М.К. вољна да их почасти.

sanja maksimovic i gordana vucic akcija Ada 02

Хроника

Тржишне инспекторке узеле по 500 КМ мита да ”ублаже” казну

Власница је на то пристала и Вучићева јој је рекла да ће за наводно утврђене прекршаје инспекцијског надзора написати минималну казну од 600 КМ, захтијевајући од М.К. да им заузврат преда новац у износу од 1.000 КМ и то по 500 КМ за обе, на шта је М.К. пристала.

Новац преузели у ”Меркатору”

Телефоном су договорили да се сутрадан састану с мужем од М.К. којим је у кафићу у Тржном центру ”Меркатор” предао тражени износ, након чега је усљедило њихово хапшење. По налогу суда извршени су претреси имовине које осумњичене користе и том приликом пронађено је и привремено одузето око 60.000 КМ и други предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелом.

Гордана Вучић и Сања Максимовић

Хроника

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

Inspektorat Republike Srpske

inspektori

хапшење

Једномјесечни притвор

primanje mita

