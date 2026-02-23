Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

Аутор:Огњен Матавуљ
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске затражило је одређивање једномјесечног притвора тржишним инспекторкама Сањи Максимовић и Гордани Вучић, које су ухапшене у акцији ”Ада” због сумње да су примиле мито, потврђено је за АТВ.
Након саслушања у тужилаштву обје су спроведене у Окружни суд у Бањалуци, гдје ће бити одржано рочиште за разматрање приједлога за притвор.
Тржишне инспекторке ухапшене су у суботу због сумње да су тражиле и примиле мито од привредника. У претресу код њих је пронађено и привремено одузето око 60.000 КМ.
У оквиру исте акције дан касније ухапшен је и инспектор за храну Владан Марјановић, који се још налази на криминалистичкој обради и током дана ће бити спроведен у тужилаштво. Незванично сазнајемо да је Марјановић од једног привреденика тражио и примио мито. Дио новца је преузео непосредно пред хапшење на једној бензинској пумпи у Источном Сарајеву, гдје је боравио на скијању.
Акцију "Ада" спровели су полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске под надзором Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала Републичког јавног тужилаштва, а по наредби Окружног суда у Бањалуци.
"Ухапшени су С. М., Г. В. и В. М, сви из Бањалуке, због извршеног кривичног дјела примање мита. У акцији су извршени претреси локација које користе С. М. и Г. В. и том приликом је пронађена и одузета већа количина новца и други предмети који се могу довести у вези са предметним кривичним дјелом”, саопштио је раније МУП Републике Српске.
