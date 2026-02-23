Logo
Large banner

Ухапшен педофил који се није одазвао на издржавање казне!

Аутор:

Огњен Матавуљ

23.02.2026

10:13

Коментари:

0
Ухапшен педофил који се није одазвао на издржавање казне!

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Д.К., педофила из Костајнице, након што се није одазвао на издржавање петогодишње казне затвора по пресуди за обљубу над немоћном особом.

У Судској полицији наводе да је бјегунац ухапшен по наредби Основног суда у Новом Граду, којом је тражено да се спроведе на издржавање 5-годишње казне затвора.

”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Приједор су поступали по наредби Основног суда у Новом Граду, којом је тражено да се Д.К спроведе у КПЗ Бања Лука на издржавање затворске казне, али тражено лице није пронађено на наведеној адреси. Оперативним радом и у сарадњи са полицијским службеницима ПС Костајница/ ПУ Приједор, дошло се до сазнања о могућој новој адреси, гдје је тражено лице пронађено и лишено слободе, а потом спроведено и предато у КПЗ Бањалука”, саопштила је Судска полиција РС.

Vrhovni sud RS

Хроника

Монструму из Костајнице четири године затвора за језиви случај педофилије!

Како сазнаје АТВ Д.К. је осуђен за силовање 9-годишњег дјечака и обљубу над 15-годишњаком, о чему је АТВ писао 2024. године. Оба случаја откривена су 2014. године, а суђење је почело тек 2021. године због промјене надлежности суда и тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

pedofilija

pedofil

Kostajnica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор: Александар (56) изгорио у стану, комшије откриле кобну грешку која га је одвела у смрт?

Србија

Хорор: Александар (56) изгорио у стану, комшије откриле кобну грешку која га је одвела у смрт?

2 ч

0
Кривична пријава против Чеде Јовановића

Сцена

Кривична пријава против Чеде Јовановића

2 ч

0
"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

Сцена

"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

2 ч

0
Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

Кошарка

Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

3 ч

0

Више из рубрике

У претресу куће у Мостару пронађена већа количина хероина

Хроника

У претресу куће у Мостару пронађена већа количина хероина

4 ч

0
Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори

Хроника

Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори

18 ч

1
Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

Хроника

Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

20 ч

0
Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Хроника

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

12

24

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner