Ухапшен педофил који се није одазвао на издржавање казне!

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Д.К., педофила из Костајнице, након што се није одазвао на издржавање петогодишње казне затвора по пресуди за обљубу над немоћном особом.
У Судској полицији наводе да је бјегунац ухапшен по наредби Основног суда у Новом Граду, којом је тражено да се спроведе на издржавање 5-годишње казне затвора.
”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Приједор су поступали по наредби Основног суда у Новом Граду, којом је тражено да се Д.К спроведе у КПЗ Бања Лука на издржавање затворске казне, али тражено лице није пронађено на наведеној адреси. Оперативним радом и у сарадњи са полицијским службеницима ПС Костајница/ ПУ Приједор, дошло се до сазнања о могућој новој адреси, гдје је тражено лице пронађено и лишено слободе, а потом спроведено и предато у КПЗ Бањалука”, саопштила је Судска полиција РС.
Како сазнаје АТВ Д.К. је осуђен за силовање 9-годишњег дјечака и обљубу над 15-годишњаком, о чему је АТВ писао 2024. године. Оба случаја откривена су 2014. године, а суђење је почело тек 2021. године због промјене надлежности суда и тужилаштва.
