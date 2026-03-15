Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

15.03.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Република Српска снажна онолико колико су снажне породице и жене које носе терет свакодневног живота.
Додик је навео да у Бањи Врућици има задовољство да се дружи са женама из Брчког.
"Република Српска је снажна онолико колико су снажне породице и жене које носе терет свакодневног живота и чувају наше вриједности. Хвала вам на топлини, енергији и подршци коју увијек показујете", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Око 400 чланица Актива жена СНСД-а Брчко посјетило је данас манастире Ступње, Липље и Крстова Гора поводом обиљежавања 8. марта, а у Бањи Врућици су на заједничком ручку и дружењу.
Предсједник Актива жена Слободанка Ћурчић рекла је да су се ове године, умјесто традиционалне прославе, одлучиле за обилазак светиња јер жене ријетко имају прилику за овакве посјете.
У Бањи Врућици имам задовољство да се дружим са женама из Брчког.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 15, 2026
Република Српска је снажна онолико колико су снажне породице и жене које носе терет свакодневног живота и чувају наше вриједности. Хвала вам на топлини, енергији и подршци коју увијек показујете. pic.twitter.com/lIGme9hJWP
