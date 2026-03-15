Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

15.03.2026
18:33
Пјевача Дарка Лазића прије неколико дана задесила је породична трагедија када је његов брат Драган Лазић погинуо у стравичној несрећи на мотору, када му је ауто марке "цитроен" пресјекло пут.
Породица и пријатељи су уз Дарка како би му пружили подршку и ријечи утјехе, међутим, туга и бол због ненадокнадивог губитка не пролазе, а Дарко се повремено оглашава на друштвеним мрежама показујући кроз емотивне објаве колико му брат недостаје.
Сцена
Српској пјевачици отказала страна тијела
Пјевач је подијелио емотиван тренутак са пецања који је овјековечио муж Ане Севић.
На фотографији је доцртан и Драган, Дарков брат а пјевач је то репостовао.
Дарко је подијелио и емотивну објаву гдје се окупио са пријатељима и породицом, ту је била и Драганова удовица Ивана у Драганову част а поред њих је стајала на пању Драганова фотографија.
- Увијек си ту ја те носим у срцу рођени мој - писало је у његовој објави уз емотиконе сломљеног срца и голуба.
Градови и општине
Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ
Подсјетимо, Дарков брат страдао је 11. марта код Шапца.
Подлегао је повредама на путу ка болници. Имао је 33 године, а иза себе оставио је супругу Ивану и двије ћерке, преноси Телеграф.рс.
