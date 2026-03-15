Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

15.03.2026

18:33

Дарко Лазић
Фото: Youtube/ Republika Hronika

Пјевача Дарка Лазића прије неколико дана задесила је породична трагедија када је његов брат Драган Лазић погинуо у стравичној несрећи на мотору, када му је ауто марке "цитроен" пресјекло пут.

Породица и пријатељи су уз Дарка како би му пружили подршку и ријечи утјехе, међутим, туга и бол због ненадокнадивог губитка не пролазе, а Дарко се повремено оглашава на друштвеним мрежама показујући кроз емотивне објаве колико му брат недостаје.

Пјевач је подијелио емотиван тренутак са пецања који је овјековечио муж Ане Севић.

На фотографији је доцртан и Драган, Дарков брат а пјевач је то репостовао.

Дарко је подијелио и емотивну објаву гдје се окупио са пријатељима и породицом, ту је била и Драганова удовица Ивана у Драганову част а поред њих је стајала на пању Драганова фотографија.

- Увијек си ту ја те носим у срцу рођени мој - писало је у његовој објави уз емотиконе сломљеног срца и голуба.

Подсјетимо, Дарков брат страдао је 11. марта код Шапца.

Подлегао је повредама на путу ка болници. Имао је 33 године, а иза себе оставио је супругу Ивану и двије ћерке, преноси Телеграф.рс.

