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Додик: За свако мјесто у Српској постоји стратегија развоја

Аутор:

АТВ
10.06.2026 18:21

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Источном Новом Сарајеву да за свако мјесто у Републици Српској постоји стратегија развоја која се реализује.

"Наша је прича била како да учинимо да читава Република Српска може да живи, па смо рекли да ћемо у Требињу понудити градњу која ће привући значајан број туриста, у Фочи ћемо наставити да градимо факултете како бисмо имали највећи број студената, а у Вишеграду је то Андрићград", нагласио је Додик.

У Источном Сарајеву, додао је Додик, све је учињено како би се подигла Јахорина, те оспособио Универзитет, између осталог и изградњом нове зграде Ректората.

"Градимо саобраћајнице и за свако мјесто имамо неку стратегију и она се у правилу реализује", рекао је Додик новинарима прије трибине "Геостратешки положај Републике Српске", која се одржава у Источном Новом Сарајеву.

Говорећи о самој трибини, чија је тема "Бошњачко Сарајево - заједнички интереси или полигон сукоба", Додик је истакао да је велики број људи из сфере јавности у погледу геостратегије и политичких наука хтио Републици Српској да понуди своја мишљења, наводећи да је то синоћ урађено у Требињу, а раније у Бањалуци и Добоју.

"Имамо намјеру да идемо даље у Приједор, Лакташе и завршићемо у Бијељини и Зворнику", навео је Додик, а преноси Срна.

Према његовим ријечима учесници трибине у континуитету изражавају заинтересованост за дешавања у Републици Српској.

"Професор /Ненад/ Кецмановић је од почетка укључен у формирање Републике Српске, господин /Александар/ Павић је у вријеме мандата Биљане Плавшић радио у њеном кабинету. Одавно није био у Републици Српској и сада је ту", додао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

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