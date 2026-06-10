Драстична промјена времена у Српској: Стижу пљускови, град и јак вјетар

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекују киша и јачи пљускови, а локално ће бити и непогода праћених градом и јаким вјетром.
Ујутро и прије подне биће облачно и свјеже у Крајини уз кишу и локално јаче пљускове са грмљавином, а на истоку и југу промјенљиво облачно са сунчаним периодима и топло, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана киша и јачи пљускови шириће се ка истоку и југу, а локално ће бити и непогода.
Увече ће бити падавина на истоку, а у осталим предјелима ће бити углавном суво уз дјелимично разведравање на крајњем сјеверозападу.
Дуваће умјерен до јак вјетар сјеверних смјерова, у Херцеговини и на истоку јужни, увече у окретању на сјеверни.
Максимална температура ваздуха биће у првом дијелу дана од 16 на западу до 30 на југоистоку и југу, а увече од девет до 15, на југу 19 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Тренутно на програму