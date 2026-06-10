Да ли младенци могу да се вјенчају у цркви током Петровданског поста?

Аутор:АТВ
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Многи парови мјесецима унапријед планирају датум вјенчања, резервишу сале, шаљу позивнице и организују сваки детаљ свог великог дана.
Међутим, када се испостави да жељени термин пада током неког од великих православних постова, међу младенцима се често јавља недоумица - да ли је црквено вјенчање тада уопште дозвољено?
Посебно сада, када је почео Петровски пост, многи вјерници траже одговор на питање да ли могу да изговоре судбоносно "да" пред олтаром током овог периода.
Према правилима Српске православне цркве, Света Тајна брака једна је од седам светих тајни и обавља се у терминима које прописује црквени поредак.
Ипак, како је објаснио свештеник отац Милан на сајту "Православље", црквено вјенчање током великих постова није потпуно искључено.
"Света Тајна брака врши се у одређена времена прописана законом Цркве. Може да се обави у време предвиђено за пост уз благослов Епископа. Такво вјенчање, у току четири велика поста у току године, мора да буде без весеља и уз посну трпезу."
То значи да је вјенчање у цркви током Петровданског поста могуће, али под одређеним условима.
Најважнији услов јесте да младенци за такво вјенчање добију одговарајући црквени благослов.
Поред тога, уколико се вјенчање обавља током поста:
Управо због тога многи парови који желе велико свадбено весеље одлучују да црквено вјенчање закажу након завршетка поста.
Према традиционалним правилима СПЦ, обред венчања требало би да се обавља током пријеподневних часова.
Разлог за то налази се у симболици - сунце које излази и уздиже се представља нови почетак заједничког живота супружника.
Ипак, савремена пракса донела је одређена прилагођавања, па се данас венчања често обављају и током поподнева, уз договор са надлежним свештеником.
Чин вјенчања обично обавља свештеник парохије којој припада младожења.
Младенци за обред припремају:
О детаљима и евентуалним додатним захтевима најбоље је претходно разговарати са свештеником у својој парохији.
Петровски пост почео је 8. јуна и траје до 11. јула, односно завршава се дан уочи празника Светих апостола Петра и Павла - Петровдана, који Српска православна црква обиљежава 12. јула.
Током овог поста вјерници се уздржавају од меса, млечних производа и јаја, док су риба, вино и уље углавном дозвољени, осим средом и петком када се пости строже.
Црква подсјећа да је смисао брака много дубљи од саме прославе и свечаности.
Због тога се паровима савјетује да, уколико желе да се вјенчају током поста, буду спремни да поштују дух тог периода - скромност, уздржање и духовну припрему за заједнички живот.
На крају, најважније је да одлука буде донијета уз разговор са надлежним свештеником, који ће младенце упутити у сва правила и помоћи им да овај велики корак учине у складу са црквеним учењем, преноси Она.рс.
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