Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд

Аутор:АТВ
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У Босни и Херцеговини јутрос је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Нешто више облака било је у западним и сјеверозападним подручјима.
У послијеподневним сатима широм Босне може бити локалних пљускова са грмљавином. Вјетар је слаб до умјерене јачине западног и југозападног смјера. Највиша дневна температура ваздуху углавном између 26 и 31, на југу земље до 33 степена.
Сутра (четвртак) у Босни и Херцеговини се очекује наоблачење са запада које ће увјетовати кишу и јаче пљускове широм земље. Локално уз кишу и појачан вјетар, могућа је и појава града. Вјетар је умјерене јачине западног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура ваздуха већином између 10 и 15, на југу до 20, а највиша дневна температура ваздуха углавном између 17 и 23, на југу до 28 степени.
У петак у Херцеговини се очекује претежно сунчано, а у Босни умјерено облачно. Понегдје у источним и сјевероисточним подручјима може пасти и мало кише, пише Кликс.
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У јутарњим сатима по котлинама и уз ријечне токове ће бити ниске облачности или магле. Вјетар је умјерене јачине сјеверног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура ваздуха већином између 7 и 12, на југу до 17, а највиша дневна температура ваздуха углавном између 19 и 24, на југу до 27 степени.
Први дан викенда, у суботу, прогнозира се мало до умјерено облачно и нешто сунчаније на југу. Током дана, уз нешто више облака, у Босни може пасти и мало кише. Јутарња температура ваздуха већином између 6 и 12, на југу до 17, а највиша дневна температура ваздуха углавном између 20 и 27 степени.
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