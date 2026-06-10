Logo

Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд

Аутор:

АТВ
10.06.2026 10:27

Коментари:

0
Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд
Фото: Pixabay

У Босни и Херцеговини јутрос је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Нешто више облака било је у западним и сјеверозападним подручјима.

У послијеподневним сатима широм Босне може бити локалних пљускова са грмљавином. Вјетар је слаб до умјерене јачине западног и југозападног смјера. Највиша дневна температура ваздуху углавном између 26 и 31, на југу земље до 33 степена.

Сутра (четвртак) у Босни и Херцеговини се очекује наоблачење са запада које ће увјетовати кишу и јаче пљускове широм земље. Локално уз кишу и појачан вјетар, могућа је и појава града. Вјетар је умјерене јачине западног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура ваздуха већином између 10 и 15, на југу до 20, а највиша дневна температура ваздуха углавном између 17 и 23, на југу до 28 степени.

У петак у Херцеговини се очекује претежно сунчано, а у Босни умјерено облачно. Понегд‌је у источним и сјевероисточним подручјима може пасти и мало кише, пише Кликс.

илу-балкон-зграда-24122025

Свијет

Стају на балкон и смањују рачуне: Европљани масовно купују ове соларне системе

У јутарњим сатима по котлинама и уз ријечне токове ће бити ниске облачности или магле. Вјетар је умјерене јачине сјеверног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура ваздуха већином између 7 и 12, на југу до 17, а највиша дневна температура ваздуха углавном између 19 и 24, на југу до 27 степени.

Први дан викенда, у суботу, прогнозира се мало до умјерено облачно и нешто сунчаније на југу. Током дана, уз нешто више облака, у Босни може пасти и мало кише. Јутарња температура ваздуха већином између 6 и 12, на југу до 17, а највиша дневна температура ваздуха углавном између 20 и 27 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пљускови

Вријеме

Временска прогноза

Киша

Вријеме за викенд

Коментари (0)

Више из рубрике

АМС упозорио возаче: Могући одрони

Друштво

АМС упозорио возаче: Могући одрони

5 ч

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Друштво

Врели јунски дан: Температуре до 34 степена, увече могуће наоблачење и киша

5 ч

0
беба новорођенче мало дијете

Друштво

Лијепе вијести из породилишта: У Републици Српској рођене 24 бебе

5 ч

0
Кафа постаје луксуз: Колико новца треба издвојити за омиљени напитак у Бањалуци?

Друштво

Кафа постаје луксуз: Колико новца треба издвојити за омиљени напитак у Бањалуци?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

13

24

Борац започео припреме: Циљеви одбрана титуле и пласман у Европу

13

16

Српкиња се утопила на плажи код Солуна

13

14

Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

13

09

Силоватељ грешком пуштен из затвора у Лондону, па побјегао у БиХ

13

02

Да ли младенци могу да се вјенчају у цркви током Петровданског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner