Logo

Старица џипом покосила групу ученика: Ужас у Њемачкој

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:50

Коментари:

0
Њемачко полицијско возило на улици.
Фото: Pexels/Niklas Jeromin

Двоје дјеце узраста седам и десет година тешко је повређено у саобраћајној несрећи која се у среду ујутру догодила испред Основне школе Горх-Фок у хамбуршком насељу Бланкенесе.

Према наводима њемачких медија, на групу ученика на тротоару налетио је теренац којим је управљала жена (75).

Несрећа се догодила око 7.50 часова у улици Карстенштрасе, у вријеме када су ученици пристизали у школу. Како преносе локални медији, бака је довезла унука до школе, а потом је приликом изласка уназад са паркинг мјеста из за сада неутврђених разлога изгубила контролу над возилом.

Према писању листа Билд, возило марке "Ренџ Ровер" ударило је најмање троје дјеце која су се налазила на тротоару. Двоје ученика задобило је тешке тјелесне повреде и хитно је превезено у болницу, док је треће дијете прошло са лакшим повредама.

мјесто пуцњаве Враце

Хроника

Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај троструког убиства

Незванично, тешко повријеђена деца су брат и сестра. Ватрогасна служба саопштила је да је медицинску помоћ након несреће затражило укупно десет особа, међу којима су били и очевици у стању шока. На лице мјеста упућен је велики број екипа хитне помоћи, љекара ургентне медицине, као и тим за кризне интервенције.

Током акције спасавања једном припаднику интервентних служби такође је била потребна медицинска помоћ због изненадног здравственог проблема.

Возило се након удара зауставило тек у живој огради поред пута, а потом је одвучено са мјеста несреће.

Полиција је покренула истрагу како би утврдила тачне околности догађаја. Једна од претпоставки јесте да је возачица приликом маневра уназад можда помијешала папучице гаса и кочнице. Седамдесетпетогодишња жена одведена је у полицијску станицу на саслушање, гдје ће, према наводима медија, бити извршена и процена њене способности за управљање возилом.

Истрага је у току, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

повријеђени

основна школа

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

мјесто пуцњаве спомен парк Враца

Хроника

Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај троструког убиства

41 мин

0
У овим градовима је најскупљи квадрат некретнина

Економија

У овим градовима је најскупљи квадрат некретнина

46 мин

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Завршена акција за д‌јецу страдалих Митрића: Прикупљено 568.000 КМ

42 мин

0
Ружа

Кошарка

Умро бивши селектор репрезентације Литваније

1 ч

0

Више из рубрике

Москва, Русија

Свијет

Кремљ: Побиједићемо!

1 ч

0
Sergej Lavrov

Свијет

Лавров: Запад је потпуно уништио систем безбједности у Европи

1 ч

0
Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53

Свијет

Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53

1 ч

0
Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Свијет

Иран објавио снимак напада на америчке базе: Пројектили лансирани током ноћи

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

13

24

Борац започео припреме: Циљеви одбрана титуле и пласман у Европу

13

16

Српкиња се утопила на плажи код Солуна

13

14

Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

13

09

Силоватељ грешком пуштен из затвора у Лондону, па побјегао у БиХ

13

02

Да ли младенци могу да се вјенчају у цркви током Петровданског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner