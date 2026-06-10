Старица џипом покосила групу ученика: Ужас у Њемачкој

Аутор:АТВ
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Двоје дјеце узраста седам и десет година тешко је повређено у саобраћајној несрећи која се у среду ујутру догодила испред Основне школе Горх-Фок у хамбуршком насељу Бланкенесе.
Према наводима њемачких медија, на групу ученика на тротоару налетио је теренац којим је управљала жена (75).
Несрећа се догодила око 7.50 часова у улици Карстенштрасе, у вријеме када су ученици пристизали у школу. Како преносе локални медији, бака је довезла унука до школе, а потом је приликом изласка уназад са паркинг мјеста из за сада неутврђених разлога изгубила контролу над возилом.
Према писању листа Билд, возило марке "Ренџ Ровер" ударило је најмање троје дјеце која су се налазила на тротоару. Двоје ученика задобило је тешке тјелесне повреде и хитно је превезено у болницу, док је треће дијете прошло са лакшим повредама.
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Незванично, тешко повријеђена деца су брат и сестра. Ватрогасна служба саопштила је да је медицинску помоћ након несреће затражило укупно десет особа, међу којима су били и очевици у стању шока. На лице мјеста упућен је велики број екипа хитне помоћи, љекара ургентне медицине, као и тим за кризне интервенције.
Током акције спасавања једном припаднику интервентних служби такође је била потребна медицинска помоћ због изненадног здравственог проблема.
Возило се након удара зауставило тек у живој огради поред пута, а потом је одвучено са мјеста несреће.
Полиција је покренула истрагу како би утврдила тачне околности догађаја. Једна од претпоставки јесте да је возачица приликом маневра уназад можда помијешала папучице гаса и кочнице. Седамдесетпетогодишња жена одведена је у полицијску станицу на саслушање, гдје ће, према наводима медија, бити извршена и процена њене способности за управљање возилом.
Истрага је у току, преноси Телеграф.рс.
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