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Умро бивши селектор репрезентације Литваније

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:24

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Литванска и европска кошарка остале су без једног од својих највећих стручњака, пошто је у 94. години преминуо легендарни тренер и функционер Владас Гарастас, човјек који је оставио неизбрисив траг у историји овог спорта.

Владас Гарастас важио је за једну од најзначајнијих личности у историји литванске кошарке. Током вишедеценијске каријере имао је огроман утицај на развој овог спорта у својој земљи, како кроз тренерски посао, тако и кроз рад у спортским институцијама.

На клупи репрезентације Литваније био је од 1992. до 1997. године и предводио је национални тим у периоду након стицања независности. Под његовим вођством Литванци су освојили бронзане медаље на Олимпијским играма у Барселони 1992. и Атланти 1996. године, док су на Европском првенству 1995. стигли до сребрног одличја.

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Пре него што је Литванија постала самостална држава, Гарастас је обављао функцију селектора репрезентације Совјетског Савеза. Са том селекцијом освојио је бронзану медаљу на Европском првенству 1989. године, док је годину дана касније стигао до сребра на Светском првенству.

На клупском плану највеће успехе остварио је са Жалгирисом из Каунаса. Управо под његовим вођством литвански великан освојио је три узастопне титуле шампиона Совјетског Савеза у периоду од 1985. до 1987. године и учврстио статус једног од најјачих тимова тог времена.

По завршетку тренерске каријере Гарастас није напустио кошарку. Од 2003. до 2011. године обављао је функцију председника Кошаркашког савеза Литваније, преноси Спортал.

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Тагови :

Владас Гарастас

Литванија

преминуо спортиста

Олимпијске игре

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