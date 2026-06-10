Додик: За вртић у Палама четири милиона КМ

Аутор:АТВ
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За изградњу и опремање новог вртића у Палама обезбијеђено је милион КМ, као дио пројекта вриједног готово четири милиона КМ, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Нема важнијег улагања од улагања у дјецу. Свако ново мјесто у вртићу значи већу сигурност за родитеље, боље услове за одрастање наших најмлађих и снажнију будућност Републике Српске", рекао је Додик.
Истиче да политика СНСД-а остаје јасна.
"У њеном центру су породица, дјеца и њихово безбрижно дјетињство у стабилној и снажној Републици Српској", рекао је Додик.
За изградњу и опремање новог вртића у Палама обезбијеђено је милион КМ, као дио пројекта вриједног готово четири милиона марака.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 10, 2026
Нема важнијег улагања од улагања у дјецу. Свако ново мјесто у вртићу значи већу сигурност за родитеље, боље услове за одрастање наших најмлађих и…
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