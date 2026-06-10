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Додик: За вртић у Палама четири милиона КМ

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:57

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

За изградњу и опремање новог вртића у Палама обезбијеђено је милион КМ, као дио пројекта вриједног готово четири милиона КМ, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Нема важнијег улагања од улагања у дјецу. Свако ново мјесто у вртићу значи већу сигурност за родитеље, боље услове за одрастање наших најмлађих и снажнију будућност Републике Српске", рекао је Додик.

Истиче да политика СНСД-а остаје јасна.

"У њеном центру су породица, дјеца и њихово безбрижно дјетињство у стабилној и снажној Републици Српској", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Вртић

Пале

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