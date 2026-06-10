Стиже ретроградни Меркур: Од 29. јуна 3 знака добијају поруку из прошлости

Аутор:АТВ
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Ако вам је до сада све ишло својим током, људи су долазили у ваше животе, планови се остваривали, разговори текли лако, а одлуке сте доносили без много премишљања - стижу они дани у години када вам се чини да се вријеме враћа уназад.
Телефон ће зазвони баш онда када сте некога покушали да заборавите. Стара фотографија ће искочи на екрану телефона. Неко кога нисте чули годинама послаће поруку. Живот ће вас изненада врати на мјесто за које сте били сигурни да сте га заувијек напустили.
То можете да захвалите енергији коју доноси ретроградни Меркур који почиње 29. јуна и траје до 23. јула. Астролози широм свјета упозоравају да ће ово бити један од емотивно најинтензивнијих ретроградних периода ове године, јер се Меркур креће кроз знак Рака - знак који влада сјећањима, породицом, емоцијама и свим оним причама које никада нисмо до краја завршили.
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Због тога многи вјерују да нас током наредних недјеља не очекују само кашњења, неспоразуми и технички проблеми по којима је ретроградни Меркур познат. Овог пута фокус ће бити на срцу. На људима које смо вољели. На разговорима које никада нисмо завршили. На питањима на која нисмо добили одговоре. И управо зато многи астролози овај период називају "сезоном повратка прошлости".
Иако се о њему говори готово сваког пута када се нешто поквари, изгуби или закомпликује, ретроградни Меркур није нужно негативан. Његова основна сврха није да нам направи хаос, већ да нас успори и натера да погледамо оно што смо прескочили.
Меркур влада комуникацијом, информацијама, уговорима, путовањима, технологијом и свакодневним одлукама. Када се његова енергија окрене уназад, често се враћају старе теме, нерешени односи и ситуације које су остале без епилога.
Управо зато се током овог периода чешће јављају бивши партнери, обнављају стари контакти и отварају разговори за које смо мислили да су заувек завршени. Међутим, када се ретроградност дешава у знаку Рака, тада све добија много личнију и емотивнију димензију. Није ријеч само о комуникацији - ријеч је о осећањима која смо потиснули.
За Ракове ће овај период бити готово немогуће игнорисати.
Меркур пролази управо кроз њихов знак и осветљава све оно што се посљедњих мјесеци скупљало испод површине. Многи Ракови ће имати утисак да их живот враћа на мјесто са ког су покушали да крену даље. Неко кога нису пребољели могао би да се појави ниоткуда. Можда кроз поруку, можда кроз позив, можда кроз сасвим случајан сусрет који ће пробудити успомене за које су мислили да су одавно избледјеле.
Највећи изазов за Ракове неће бити сам повратак те особе, већ емоције које ће се изненада активирати. Јер није исто сјетити се некога и поново га видјети. Није исто причати о прошлости и изненада се суочити са њом.
Астролози савјетују Раковима да не доносе нагле одлуке под утицајем носталгије. Понекад се људи враћају како бисмо добили одговоре, а не како бисмо наставили причу тамо гдје је стала.
Шкорпије очекује период интензивних кармичких лекција.
За њих се отвара простор за разговоре који су дуго чекали свој тренутак. Неко из прошлости могао би да се врати са жељом да објасни своје поступке или да коначно изговори оно што је остало прећутано.
Многе Шкорпије ће се током овог транзита суочити са питањем да ли су заиста опростиле оно за шта су тврдиле да су прешле преко тога. Јер живот понекад проверава наше лекције тако што нам врати управо ону особу за коју мислимо да нас више не дотиче.
Посебно занимљив период биће прве двије недјеље јула, када би неки сусрет могао да промијени перспективу коју су годинама градиле о једном односу.
Рибе би могле да доживе највеће изненађење.
Док ће други можда наслутити да се нешто спрема, Рибе би могле бити потпуно затечене поруком или позивом који долази ниоткуда. Неко кога су сматрале затвореним поглављем могао би да се врати баш онда када буду најмање очекивале.
Али управо ту лежи замка.
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Рибе често умију да идеализују прошлост и да памте оно најљепше, заборављајући разлоге због којих је нешто завршено. Због тога астролози упозоравају да би током овог периода требало да слушају интуицију, али и разум.
Није свако враћање знак да треба наставити даље заједно. Понекад је то само прилика да коначно ставите тачку.
Један знак мораће да донесе одлуку која мијења све
Док ће други размишљати о прошлости, Јарчеви ће бити окренути будућности.
За њих ретроградни Меркур не доноси толико повратке колико коначно суочавање са одлуком коју већ дуго одлажу. Могуће је да је ријеч о послу, промени животног правца, озбиљној вези или финансијском питању које мјесецима стоји без одговора.
Оно што је посебно занимљиво јесте да ће управо током ретроградног Меркура околности почети да их гурају ка решењу. Више неће бити простора за одлагање и чекање "правог тренутка".
Многи Јарчеви ће крајем јула схватити да су управо током овог периода направили потез који ће обележити остатак године.
Није вријеме за панику, већ за мудрост
Иако ретроградни Меркур често прати репутација астролошког негативца, његова права сврха није да нас казни.
Он нас успорава.
Тјера нас да застанемо
Да проверимо шта смо пропустили.
Да завршимо оно што смо оставили недоречено.
Да погледамо у прошлост како бисмо могли сигурније да кренемо напред.
Зато, уколико вас током наредних недјеља контактира особа за коју сте били сигурни да је заувек отишла, немојте одмах помислити да је то судбина. Али немојте ни одбацити могућност да је живот одлучио да вам пружи још једну прилику за разговор који је остао недовршен.
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Додатни савјет за период ретроградног Меркура
Астролози препоручују да од 29. јуна до 23. јула не доносите импулсивне одлуке, посебно када су у питању љубав, посао и финансије. Ако добијете неочекивану понуду или поруку из прошлости, дајте себи макар неколико дана за размишљање.
Водите рачуна о документима, резервацијама, важним мејловима и договорима. Све проверавајте два пута.
Али најважније од свега - слушајте себе.
Јер ретроградни Меркур често не враћа људе зато да би остали у нашем животу, већ зато да би нас подсетио колико смо порасли од тренутка када су из њега отишли.
(телеграф)
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