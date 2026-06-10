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Петровдански турнир у малом фудбалу почиње 1. јула у Козарској Дубици

10.06.2026 18:33

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Петровдански турнир у малом фудбалу почиње 1. јула у Козарској Дубици
Фото: Ustupljena fotografija

Традиционални Петровдански турнир у малом фудбалу биће одржан и ове године на Спортском центру „9. јануар“ у Козарској Дубици.

Ријеч је о једном од најпрепознатљивијих спортских догађаја у овој општини, који се успјешно организује дуги низ година и има богату традицију.

Турнир сваке године окупља велики број екипа из Козарске Дубице, бањалучке и приједорске регије, као и из цијеле Републике Српске, БиХ и Републике Хрватске.

Организатор и генерални покровитељ турнира је Општина Козарска Дубица, док је суорганизатор КМФ Дубица.

Турнир
Турнир

Такмичење почиње 1. јула 2026. године, а биће организовано у категоријама сениора, кадета, пионира и пјетлића.

Укупан наградни фонд турнира износи 8.000 КМ, а пријаве екипа трају до 28. јуна 2026. године.

Очекује се велики број учесника и љубитеља спорта, који ће и ове године бити дио спортске манифестације која већ деценијама заузима значајно мјесто у спортском и друштвеном животу Козарске Дубице.

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Тагови :

Козарска Дубица

турнир

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