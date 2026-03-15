Logo
Large banner

Овако је Ђанијева супруга сазнала да има тумор: Операција је била једино рјешење

Аутор:

АТВ

15.03.2026

18:07

Коментари:

0
Овако је Ђанијева супруга сазнала да има тумор: Операција је била једино рјешење

Супруга фолк пјевача Радише Трајковића Ђанија, Слађана Трајковић у складном је браку са пјевачем деценијама и важи за једну од најпозитивнијих дама са естраде.

Ипак, многи не знају да је супруга познатог пјевача прошла кроз прави пакао због здравствених проблема.

glas uho govor sluh pixabaz

Наиме, Слађа је раније прошла кроз тешку операцију пошто јој је дијагностикован злоћудни тумор на бубрегу.

У емотивној исповијести за медије, открила је како је сазнала за болест, како се носила са стресом и како изгледа опоравак након ризичне операције.

- За болест сам сазнала сасвим случајно. Отишла сам да снимим плућа, јер сам пушач, ако и због короне.

- На том снимку су се видјеле неке цисте на јетри и панкреасу, па су ме упутили на прегледе цијелог абдомена. Отишла сам код ендокринолога да ми прегледају цијели абдомен. На магнетној резонанци видио се тумор на бубрегу.

- На детаљном контролном прегледу видјело се да има промјена и да тумор расте, одмах су знали да је у питању злоћудни тумор и операција је била једино рјешење - рекла је Слађа раније за Пинк.

Сауна

Услиједио је моменат подједнако тежак, као и само сазнање да болује од опаке болести.

- Било је јако стресно, али шта ћемо... Само позитивно! Грозно ми је било кад сам морала да саопштим дјеци и Ђанију. Ђани је велики емотивац и за друге, а тек за мене... Али, ту не можете да промијените секирацијом ништа. Само да се наоружате позитивном ставом и енергијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Radiša Trajković Đani

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner