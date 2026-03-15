Овако је Ђанијева супруга сазнала да има тумор: Операција је била једино рјешење

Аутор:АТВ
15.03.2026
18:07
Супруга фолк пјевача Радише Трајковића Ђанија, Слађана Трајковић у складном је браку са пјевачем деценијама и важи за једну од најпозитивнијих дама са естраде.
Ипак, многи не знају да је супруга познатог пјевача прошла кроз прави пакао због здравствених проблема.
Занимљивости
Нове ријечи: Знате ли шта су пресудник и дохватница
Наиме, Слађа је раније прошла кроз тешку операцију пошто јој је дијагностикован злоћудни тумор на бубрегу.
У емотивној исповијести за медије, открила је како је сазнала за болест, како се носила са стресом и како изгледа опоравак након ризичне операције.
- За болест сам сазнала сасвим случајно. Отишла сам да снимим плућа, јер сам пушач, ако и због короне.
- На том снимку су се видјеле неке цисте на јетри и панкреасу, па су ме упутили на прегледе цијелог абдомена. Отишла сам код ендокринолога да ми прегледају цијели абдомен. На магнетној резонанци видио се тумор на бубрегу.
- На детаљном контролном прегледу видјело се да има промјена и да тумор расте, одмах су знали да је у питању злоћудни тумор и операција је била једино рјешење - рекла је Слађа раније за Пинк.
Регион
У сауни хотела избио пожар
Услиједио је моменат подједнако тежак, као и само сазнање да болује од опаке болести.
- Било је јако стресно, али шта ћемо... Само позитивно! Грозно ми је било кад сам морала да саопштим дјеци и Ђанију. Ђани је велики емотивац и за друге, а тек за мене... Али, ту не можете да промијените секирацијом ништа. Само да се наоружате позитивном ставом и енергијом.
