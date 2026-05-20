"Примјер граничног прелаза у Градишци илустрација каква је реално БиХ"

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш поручио је да је реалност БиХ оно што се могло видјети јуче у Градишци - да је Република Српска проактивна и усмјерена ка развоју, стабилизацији и просперитету свих и никога не жели да угрози, док Бошњаци функционишу другачије и једина им је намјера нанијети штету Српској, па макар и сами трпјели директну штету.
Врањеш је за Срну оцијенио да су опструкције које су пратиле отварање новог граничног прелаза у Градишци од бошњачке политичке елите доказ да је ријеч о елити са посебним потребама која не умије да егзистира самостално, а да су реакције Бошњака на дешавања у Градишци најбоља илустрација како стварно функционише БиХ.
"Овај примјер који се јуче десио је један мали оглед како Бошњаци функционишу и бошњачка политичка елита када немају подршку странаца. Сада, када на једном примјеру видимо да је изостала страна подршка, ми видимо да они нису у стању да се снађу", рекао је Врањеш.
Он је указао да су Бошњаци у коментарима на њиховим порталима цијели дан исказивали радост што се урушио стари мост у Градишци, као да они не прелазе тим мостом, као да њихове фирме не користе тај мост за своје потреба и као да ланци снабдјевања Федерације БиХ не зависе од тога.
Врањеш је нагласио да је, када је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић ипак отворио мост, услиједила конфузија и створена параноја како су Бошњаци прегласани и како Хрвати и Срби угрожавају бошњачки конститутивни народ.
"Замислите сад каква је то парадоксална ситуација, сад се граде тезе како се на том примјеру у ствари урушава позиција Бошњачког конститутивног народа", рекао је Врањеш.
Овакво понашање, како је рекао, показује да Бошњаци имају озбиљан проблем са разумијевањем шта је то политичка реалност у БиХ, шта је то корист за све, па и за њихов народ.
"Они нису у стању да то артикулишу него су у стању да опструишу па макар имали и трпјели директну штету. И на крају оно што је врхунац јесте текст у једном медију у ФБиХ у коме се каже – ево сад коначно имамо доказ зашто не смијемо дозволити Хрватима да бирају свог члана Предсједништва БиХ. Видимо једну потпуну погубљеност политичку излуђеност", рекао је он.
Врањеш је подсјетио да је нови мост изграђен кредитним средствима Републике Српске, односно да је Српска финансирала тај мост, а не БиХ.
"Давно је отплатила тај кредит, прије него што ће се почети са градњом. Све акције на придобијању, не само сагласности него и дипломатски послови који су се тицали добијања дипломатске сагласности Хрватске да се уђе у тај пројекат, све је радила Република Српска", навео је Врањеш.
Он је нагласио да је Сарајево од почетка опструисало сваки покушај да се гради било шта када је ријеч о граници у Градишци, који није некакав мали или безначајан гранични прелаз већ је један од најзначајнијих за економију оба ентитета у БиХ.
"Република Српска све вријеме користи и своја средства и своје политичке капацитете да изгради нешто од интереса за сва три конститутивна народа у БиХ. Само на овом примјеру видимо да је Република Српска проактивна и усмјерена и ка развоју и ка стабилизацији и просперитету свих и никога не жели да угрози, док са друге стране видимо шта раде Бошњаци и како стварно изгледа државотворна свијест политичке бошњачке елите", рекао је он.
Врањеш је рекао и да је ЕУ стала и поздравила отварање тог моста јер је свима јасно да он ствара корист свима.
Нови мост који је отворен јуче биће кориштен за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка до којег је дошло усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на старом мосту преко ријеке Саве.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора УИО из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога, преноси Срна.
