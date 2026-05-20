Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Аутор:Огњен Матавуљ
Полицајци Милан Стојановић и Давид Савановић из Бањалуке, који су ухапшени због зеленаштва, новац на камату дали су дјевојци из Бањалуке којој су потом пријетили и свакодневно јој повећавали износ који је била дужна да им врати, сазнаје АТВ.
Истрага указује да су Стојановић и Савановић за свега неколико дана дјевојци удвостручили новчани дуг.
”Дјевојци су посудили пар хиљада евра, а онда су је свакодневно звали, слали пријетеће поруке и тражили да врати новац. Када би им уплатила одређени износ говорили су да је то камата и тражили су још новца. За врло кратко вријеме дуг су удуплали”, каже извор близак истрази.
Он појашњава да је притисак на жртву свакодневно растао, а како више није могла да враћа несразмјерно велике камате, одлучила је да цијели случај пријави.
”Отворена је истрага и у сарадњи са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци спроведене су посебне истражне радње, и током праћења осумњичених прикупљен је већи број доказа. У сарадњи са истражиоцима жртва је дио дуга предала Стојановићу у обиљеженим новчаницама и он је одмах ухапшен”, каже извор АТВ-а.
Недуго након њега ухапшен је и Савановић, а по налогу суда извршени су претреси њихове имовине.
Обојица осумњичених су млађи полицајци који су радили у Полицијској станици Лауш, а један од њих раније је чак и награђиван.
Након хапшења обојица су спроведена на криминалистичу обраду и током дана обојица ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу зеленаштво бити предати у надлежност тужилаштва на даље поступање.
Из МУП-а Српске раније је саопштено да су полицајци ухапшени у акцији Управе криминалистичке полиције и ПУ Бањалука.
”Имајући у виду да су осумњичени полицијски службеници, против њих ће бити спроведен дисциплински поступак и биће суспендовани. MУП Републике Српске остаје посвећен борби против свих видова криминала, а посебно супростављању и санкционисању незаконитих активности појединаца који злоупотребљавају на овај начин полицијска овлашћења”, саопштио је МУП Републике Српске.
