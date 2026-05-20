Logo
Large banner

Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Аутор:

Огњен Матавуљ
20.05.2026 12:39

Коментари:

2
Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!
Фото: ATV

Полицајци Милан Стојановић и Давид Савановић из Бањалуке, који су ухапшени због зеленаштва, новац на камату дали су дјевојци из Бањалуке којој су потом пријетили и свакодневно јој повећавали износ који је била дужна да им врати, сазнаје АТВ.

Истрага указује да су Стојановић и Савановић за свега неколико дана дјевојци удвостручили новчани дуг.

”Дјевојци су посудили пар хиљада евра, а онда су је свакодневно звали, слали пријетеће поруке и тражили да врати новац. Када би им уплатила одређени износ говорили су да је то камата и тражили су још новца. За врло кратко вријеме дуг су удуплали”, каже извор близак истрази.

Ухваћен са обиљеженим новчаницама

Он појашњава да је притисак на жртву свакодневно растао, а како више није могла да враћа несразмјерно велике камате, одлучила је да цијели случај пријави.

Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

”Отворена је истрага и у сарадњи са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци спроведене су посебне истражне радње, и током праћења осумњичених прикупљен је већи број доказа. У сарадњи са истражиоцима жртва је дио дуга предала Стојановићу у обиљеженим новчаницама и он је одмах ухапшен”, каже извор АТВ-а.

Радили у ПС Лауш

Недуго након њега ухапшен је и Савановић, а по налогу суда извршени су претреси њихове имовине.

Обојица осумњичених су млађи полицајци који су радили у Полицијској станици Лауш, а један од њих раније је чак и награђиван.

Након хапшења обојица су спроведена на криминалистичу обраду и током дана обојица ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу зеленаштво бити предати у надлежност тужилаштва на даље поступање.

Злоупотреба полицијских овлашћења

Из МУП-а Српске раније је саопштено да су полицајци ухапшени у акцији Управе криминалистичке полиције и ПУ Бањалука.

”Имајући у виду да су осумњичени полицијски службеници, против њих ће бити спроведен дисциплински поступак и биће суспендовани. MУП Републике Српске остаје посвећен борби против свих видова криминала, а посебно супростављању и санкционисању незаконитих активности појединаца који злоупотребљавају на овај начин полицијска овлашћења”, саопштио је МУП Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Стојановић

Давид Савановић

Ухапшени полицајци

Зеленашење

ПУ Бањалука

МУП Републике Српске

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено

Хроника

Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено

5 ч

0
Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.

Хроника

Преминула Добрила Кукољ, бивши затвореник логора Јасеновац

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

5 ч

2
Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен Дервенћанин, кратежом ранио двије жене

6 ч

0

  • Најновије

16

00

Сјајне вијести за раднике у Српској - тичу се осигурања

15

59

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner