Ухапшен Дервенћанин, кратежом ранио двије жене

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Дервентска полиција ухапсила је Б.Н. из тог града због сумње да је хицем из пушке ”кратеж” ранио двије женске особе у гаражи своје куће.
У ПУ Добој наводе да је Б.Н. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело изазивања опште опасности. Највјероватније се ради о нестручном руковању оружјем, што се детаљно истражује.
”Б.Н. се сумњичи да је у гаражи породичне куће у Дервенти, приликом руковања преправљеном пушком такозваним ”кратежом“, испалило хитац усљед чега су двије присутне особе задобила повреде у предјелу ногу”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да је једна рањена жена превезена у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради пружања љекарске помоћи, док је друго лице задобило лаке тјелесне повреде.
О свему је обавијештен дежурни тужилац окружног јавног тужилаштва у Добоју.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Регион
19 ч0
Република Српска
19 ч0
Хроника
2 ч3
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
18 ч0
Најновије
11
25
11
24
11
17
11
11
11
09
Тренутно на програму