Ухапшен Дервенћанин, кратежом ранио двије жене

Огњен Матавуљ
20.05.2026 09:39

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Дервентска полиција ухапсила је Б.Н. из тог града због сумње да је хицем из пушке ”кратеж” ранио двије женске особе у гаражи своје куће.

У ПУ Добој наводе да је Б.Н. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело изазивања опште опасности. Највјероватније се ради о нестручном руковању оружјем, што се детаљно истражује.

”Б.Н. се сумњичи да је у гаражи породичне куће у Дервенти, приликом руковања преправљеном пушком такозваним ”кратежом“, испалило хитац усљед чега су двије присутне особе задобила повреде у предјелу ногу”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да је једна рањена жена превезена у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради пружања љекарске помоћи, док је друго лице задобило лаке тјелесне повреде.

О свему је обавијештен дежурни тужилац окружног јавног тужилаштва у Добоју.

