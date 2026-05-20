Наставак акције "Карика": Ухапшено једно лице!

АТВ

АТВ
20.05.2026 08:43

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Једна особа из Високог је ухапшена у наставку међународне акције "Карика", саопштено је из МУП-а Републике Српске.

"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске су у наставку међународне акцију „Карика“ у сарадњи са припадницима Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина, лишили слободе лице Џ.М. из Високог због сумње да је извршио кривична дјела „Искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета“ из члана 178, „Искориштавање дјеце за порнографију“ из члана 175 и ''Упознавање дјеце са порнографијом'' из члана 177, Кривичног законика Републике Српске", наводе из МУП-а Српске.

По наредбама надлежног суда, извршени су претреси локација које користи лице лишено слободе и том приликом су пронађени предмети који се доводе у везу са извршењем горе наведених кривичних дјела.

Након извршене криминалистичке обраде, лице је бити предато надлежном тужилаштву уз извјештај о почињеним кривичним дјелима.

