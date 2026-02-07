Унука убијеног карикатуриста: Полиција је говорила - пазимо. Ево како су нас пазили

Извор:
Индекс
07.02.2026
11:44
Коментари:0
Након трагичног убојства Дамира Новака у Малом Михаљевцу, редакцији се обратила његова унука. У својој поруци, коју је одлучила да подијели с јавношћу, изнијела је свједочанство о догађајима који су претходили злочину и описала сам тренутак убојства, пише међимурски.хр. Њену исповијест преносимо у цијелости.
„Монструм га је чекао сакривен у нашем дворишту. У тренутку кад је изашао из аута, пуцао је у ауто, па њему у леђа. Деда је тако узвикнуо и пао на под да су бака и сека потрчале ван из куће. Бака је скочила на њега да му заустави крварење. Деда више није дисао. Бака га је молила да оде, да га пусти. Звала је све сусједе са свих пет страна, нико се није усудио прићи и помоћи. Сека је вриштала.“
„А он је хладним погледом ставио рафал на њену главу и рекао: ‘Трчите обје унутра или ћу и вас’. Бака је потрчала са секом унутра, а он је крволочно испуцао деду пар пута у главу и кукавички побјегао и убио себе.“
„Полиција нам је говорила: ‘Не брините, ми га пазимо’. Ево како су нас пазили. Тако да смо изгубили најдивнију особу на свијету. Мог деду који је цртао сваку карикатуру да би ми могао приуштити факултет. На кућном прагу стоје рупе. А сека са својих девет година не спава и плаче цијеле ноћи…“
„Имали смо доказе, има их и полиција, пријетње су биле свакодневне. Деда је хтио само помирење. Проматрао нас је цијело вријеме. Године 2022. показао је деди да ће га убити пред секом и тек тада смо поднијели притужбе. Наравно, пронађено му је и оружје, иако то полицији није било довољно.“
„Кад су деди прије годину-двије умрли родитељи, он је славио и пуштао четничке пјесме те је често пјевао ‘Мајка ће те хладног љубити’. Како је сазнао да оболијева од тумора и да му нема спаса, задња жеља му је била да одузме живот мом деди.“
„Деда је био добричина од човјека, не би га ишао уопште судити, молио га је за помирење, није хтио сукобе. Али кап је прелила чашу кад је пријетио убојством деди док је сека имала седам година, за њено добро. Био је скроман и хтио је само добро људима, па чак и таквима.“
Свијет
Хамнеи објавио карикатуру Трампа: "Саркофаг који се распада"
Подсјетимо, у Малом Михаљевцу у Међимурју јуче се догодила трагедија у којој су живот изгубиле двије особе. Око 14 часова 68-годишњак је усмртио 65-годишњака, а потом је починио самоубиство, потврдила је полиција.
Убојство се догодило на улазу у мјесто, а према изјавама свједока пуцано је из аутоматске пушке. Како незванично сазнајемо, жртва је умировљени хрватски карикатуриста Дамир Новак, а усмртио га је старији члан шире породице и комшија, Драгутин Срнец.
Вијест о смрти Дамира Новака снажно је одјекнула у Међимурју и изван његових граница, с обзиром на то да је остварио успјешну каријеру карикатуристе, а био је и СДП-ов предсједник Општинског вијећа Општине Свети Јурај на Брегу. Новак је карикатуру заволио још у основној школи, а прве радове објавио је 1982. године у локалном седмичнику Међимурје, чиме је започео његов дуг и плодан умјетнички пут.
Током каријере објављивао је у бројним хрватским листовима, укључујући Ватрогасни вјесник, Вечерњи лист, Слободну Далмацију, Феферон и Чворак. Бавио се класичном и портретном карикатуром, стрипом, као и израдом визуелних рјешења за различите намјене.
Од 1986. године био је члан Хрватског друштва карикатуриста и освојио је чак 95 награда на домаћим и међународним такмичењима. Његови радови излагани су широм свијета — од Кореје и Кине до Канаде и Ирана.
Посебан траг оставио је као организатор Међународног фестивала карикатуре у Чаковцу, јединог таквог у Хрватској који укључује и младе ауторе до 16 година. У родном Малом Михаљевцу организовао је 17 међународних изложби, чиме је мјесто уписао на свјетску карикатуристичку сцену.
У свом раду користио је различите технике, а посљедњих десетак година стварао је углавном на графичком таблету, пратећи савремене трендове, али задржавајући свој препознатљив стил.
Након дојаве о убиству, полиција је од комшија сазнала да је могући починилац, наоружан, отишао према шуми. Полицијски службеници су кренули у потрагу, али се у једном тренутку чуо пуцањ. Убица је пронађен мртав, након што је себи одузео живот.
Незванично се сазнаје да су жртва и починилац годинама били у сукобу, прије свега због комшијских односа и судских спорова око међе. Наводно су у прошлости забиљежене и вишегодишње пријетње, због којих је полиција раније интервенисала.
О догађају се накнадно огласила и међимурска полиција:
„Данас, 6. фебруара у 13.51 час, Оперативно-комуникациони центар Полицијске управе међимурске запримио је дојаву да је у Малом Михаљевцу непозната особа пуцала из ватреног оружја те да једна особа непомично лежи на цести. На мјесто догађаја одмах су упућене све расположиве полицијске снаге и хитна медицинска помоћ.
Досад проведеним криминалистичким истраживањем утврђено је да је око 13.50 часова у Малом Михаљевцу, у Првомајској улици, 68-годишњак из ватреног оружја усмртио 65-годишњака.
Након описаног догађаја, 68-годишњи починилац у оближњем шумарку извршио је самоубиство из ватреног оружја, које су полицијски службеници пронашли на мјесту суицида. На мјесту догађаја проводе се интензивне криминалистичке радње, у оквиру којих се обавља и увиђај“, саопштила је полиција.
(Индекс)
Култура
2 мј0
БиХ
4 мј2
Република Српска
10 мј0
БиХ
11 мј0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
32
15
26
15
12
Тренутно на програму