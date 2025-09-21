''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

21.09.2025
19:22
Коментари:2
Замјеник Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да министру одбране Зукану Хелезу баш никако не иде да се суочи са реалношћу.
Коментаришући Хелезову изјаву да је јучерашња војна парада у Београду "потпуни фијаско режима Александра Вучића", Кошарац је рекао да из сваког његовог оглашавања, једино што можемо закључити јесте да Хелез живи у блаженом незнању и апсолутном одсуству свијести о глобалним политичким промјенама, регионалним односима, стању у БиХ.
- Тако је себи дао за право да величанствену војну параду у Београду коментарише као 'фијаско' и да приде говори о међународној изолацији Србије. Да није тужно, заиста би било смијешно. Мада, шта друго очекивати од иранског човјека у БиХ - нагласио је Кошарац.
Он је указао да је јасно зашто је српско јединство Хелезу трн у оку, зашто му смета чињеница да је Србија регионални лидер у сваком погледу, да Српска и Србија свакодневно јачају свој међународни углед и да имају све више међународних пријатеља и партнера.
- Србија је озбиљна, политички, економски и војно снажна држава и пријатељ свим народима у БиХ. То је чињеница коју не виде или не желе да виде само задојени исламисти, који би да БиХ кроје по муслиманским аршинима. Боли Хелеза и ине 'хелезе' што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ, која је под Шмитовом окупацијом - истакао је Кошарац.
Очајни су, каже Кошарац, јер је Београд показао снагу и патриотизам, доказујући наново да је српска престоница, али и космополитски град спреман да дочека све људе добрих намјера.
- То је ширина коју Сарајево никада неће постићи. Сарајево не воле ни Тузла, ни Зеница, ни Бихаћ. Зна то Хелез боље него ико други - закључио је Кошарац.
