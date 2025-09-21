Logo

''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

21.09.2025

19:22

Коментари:

2
''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да министру одбране Зукану Хелезу баш никако не иде да се суочи са реалношћу.

Коментаришући Хелезову изјаву да је јучерашња војна парада у Београду "потпуни фијаско режима Александра Вучића", Кошарац је рекао да из сваког његовог оглашавања, једино што можемо закључити јесте да Хелез живи у блаженом незнању и апсолутном одсуству свијести о глобалним политичким промјенама, регионалним односима, стању у БиХ.

- Тако је себи дао за право да величанствену војну параду у Београду коментарише као 'фијаско' и да приде говори о међународној изолацији Србије. Да није тужно, заиста би било смијешно. Мада, шта друго очекивати од иранског човјека у БиХ - нагласио је Кошарац.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом

Он је указао да је јасно зашто је српско јединство Хелезу трн у оку, зашто му смета чињеница да је Србија регионални лидер у сваком погледу, да Српска и Србија свакодневно јачају свој међународни углед и да имају све више међународних пријатеља и партнера.

- Србија је озбиљна, политички, економски и војно снажна држава и пријатељ свим народима у БиХ. То је чињеница коју не виде или не желе да виде само задојени исламисти, који би да БиХ кроје по муслиманским аршинима. Боли Хелеза и ине 'хелезе' што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ, која је под Шмитовом окупацијом - истакао је Кошарац.

Очајни су, каже Кошарац, јер је Београд показао снагу и патриотизам, доказујући наново да је српска престоница, али и космополитски град спреман да дочека све људе добрих намјера.

- То је ширина коју Сарајево никада неће постићи. Сарајево не воле ни Тузла, ни Зеница, ни Бихаћ. Зна то Хелез боље него ико други - закључио је Кошарац.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Зукан Хелез

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

БиХ

Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

3 ч

0
Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

БиХ

Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

7 ч

3
Калабухов: Антируска кампања из Сарајева је дио западне политике

БиХ

Калабухов: Антируска кампања из Сарајева је дио западне политике

10 ч

0
"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"

БиХ

"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

19

34

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner