Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом

21.09.2025

18:59

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће САД пружити помоћ у одбрани Пољске и балтичких земаља ако се односи са Русијом погоршају.

"Да, хоћу", рекао је одговарајући на питање о томе новинарима у Бијелој кући.

Оперативна команда пољских оружаних снага објавила је 10. септембра уништење неколико објеката идентификованих као беспилотне летјелице које су нарушиле национални ваздушни простор.

Према ријечима пољског премијера Доналда Туска, деветнаест повреда ваздушног простора земље пријављено је током те ноћи.

Као одговор на инцидент, НАТО је, на захтјев Пољске, активирао члан четири Сјеверноатлантског споразума, покрећући консултације међу чланицама Алијансе.

У међувремену, руско Министарство одбране саопштило је да су током ноћи између 9. и 10. септембра руске снаге циљале украјинске војно-индустријске објекте у Ивано-Франковској, Хмељницкој и Житомирској области, као и у Виници и Лавову.

Министарство је нагласило да није планирано уништавање циљева на пољској територији.

Такође се напомиње да су беспилотне летјелице које су наводно прешле у пољски ваздушни простор имале максимални домет од 700 километара.

Доналд Трамп

Русија

Пољска

