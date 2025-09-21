Logo

Нетанјаху одбацио признања палестинске државе: Наградили сте тероризам!

21.09.2025

18:46

Нетанјаху одбацио признања палестинске државе: Наградили сте тероризам!
Фото: Танјуг/АП

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху одбацио је признања палестинске државе у Британији, Канади и Аустралији и окарактерисао их као огромну награду за тероризам.

"Имам још једну поруку за вас - то се неће догодити. Палестинска држава неће бити успостављена западно од ријеке Јордан", рекао је он.

Нетанјаху је најавио да ће Израел одговорити на једностране декларације о признању палестинске државе након завршетка Генералне скупштине УН, када се он врати из Сједињених Држава, гд‌је би требало да се састане са предсједником Доналдом Трампом.

Итамар Бен Гвир

Свијет

Стигао израелски одговор на признање Палестине

"Имам јасну поруку оним лидерима који су признали палестинску државу након ужасног масакра 7. октобра, а то је да дају тероризму огромну награду", рекао је Нетанјаху у видео-обраћању.

Он је нагласио да ће Израел наставити да гради јеврејска насеља на Западној обали.

Бењамин Нетанјаху

Израел

Палестина

