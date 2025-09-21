Нетанјаху одбацио признања палестинске државе: Наградили сте тероризам!

21.09.2025
18:46
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху одбацио је признања палестинске државе у Британији, Канади и Аустралији и окарактерисао их као огромну награду за тероризам.
"Имам још једну поруку за вас - то се неће догодити. Палестинска држава неће бити успостављена западно од ријеке Јордан", рекао је он.
Нетанјаху је најавио да ће Израел одговорити на једностране декларације о признању палестинске државе након завршетка Генералне скупштине УН, када се он врати из Сједињених Држава, гдје би требало да се састане са предсједником Доналдом Трампом.
"Имам јасну поруку оним лидерима који су признали палестинску државу након ужасног масакра 7. октобра, а то је да дају тероризму огромну награду", рекао је Нетанјаху у видео-обраћању.
Он је нагласио да ће Израел наставити да гради јеврејска насеља на Западној обали.
