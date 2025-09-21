Logo

Природни феномен: Отворило се море и указала пјешчана стаза

Извор:

РТС

21.09.2025

18:39

Коментари:

0
Природни феномен: Отворило се море и указала пјешчана стаза
Фото: Screenshot Intagram

Природни феномен у Јужној Кореји, познат као "Чудо Џиндоа", дешава се само двапут годишње. Тада се море "раздвоји", на око сат времена, а сцена подсјећа на ону из библијске.

Двапут годишње – око прољећне и јесење равнодневице – море се у Јужној Кореји "отвори" и на око сат времена открије привремени копнени мост, дугачак скоро 2,8 километара и широк 40 до 60 метара, који повезује острво Џиндо и мање острво Модо.

У том периоду, море се дословно повуче с обје стране и хиљаде људи могу пјешке да прелазе између два острва. Догађај се сваке године слави као Фестивал чуда на морском путу Џиндо, а на програму су традиционалне представе.

Природни феномен привлачи хиљаде знатижељних људи из цијелог свијета. Током тог кратког временског периода, због специфичних морских струја и геолошких помјерања, море се раздваја и настаје пјешчана стаза, која траје кратко, а море се поново враћа, као да се ништа није ни догодило.

sveti stefan pixabay

Регион

Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

Догађај је први пут привукао пажњу свјетске јавности 1975. године, захваљујући тадашњем француском амбасадору у Јужној Кореји, Пјеру Ландију, који је за француске новине описао појаву као "корејску верзију Мојсијевог чуда", алудирајући на библијско раздвајање Црвеног мора.

Феномен је данас познат као Чудо Џиндоа, мада је у потпуности природна појава – резултат екстремно ниске осеке због комбинације лунарног циклуса, географског положаја и морских струја.

Наука нуди врло рационално објашњење – феномен се догађа због екстремно ниских осека, изазваних појавом познатом као плимне хармонике.

Гравитациони утицај Мјесеца и Сунца на површину океана изазива промјене нивоа мора – високе и ниске плиме. Али, осим њихове позиције, ту су и додатни фактори као што су ротација Земље, међусобна удаљеност небеских тијела и други ритмични обрасци, који заједно утичу на појаву изузетно ниских осека које "разоткривају" ову стазу.

Како објашњава професорка геонаука са Универзитета у Тексасу у Остину, Кеван Мофет, у питању је синхронизација више различитих "хармоничних" фактора.

"Баш као кад више бубњара свира скоро истим ритмом – у једном тренутку сви ударе у исти такт и створе снажан удар’", наводи она.

У случају Џиндоа, море се заправо не раздваја, већ се повлачи, откривајући подводни гребен широк од 40 до 60 метара. Мофет сматра да је седимент вјероватно таложен управо на том мјесту због специфичних морских струја између два острва.

Све док се облик острва и мореуз Мјонгњанг који регулише ниво плиме не промијене, овај феномен ће се, како истиче Мофет, највјероватније наставити сваке године.

Шта каже легенда?

Догађај је дубоко укоријењен у локалној легенди која каже да је некада давно, тигар натјерао сељане да бјеже из Џиндоа у Модо. Али, заборавили су старицу по имену Бјонг.

Она се данима молила Јонгвангу, богу мора, да јој помогне. Јавио јој се у сну и обећао да ће јој послати дугу преко мора. И заиста, кад се пробудила, вода се повукла и пред њом се указала стаза у облику дуге, пут да се поново уједини са својом породицом.

(РТС)

Подијели:

Тагови:

Плажа

prirodni fenomen

Južna Koreja

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бизарно: Сахранила мајку у дворишту да би примала пензију

Свијет

Бизарно: Сахранила мајку у дворишту да би примала пензију

2 ч

0
Стигао израелски одговор на признање Палестине

Свијет

Стигао израелски одговор на признање Палестине

2 ч

0
Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

Свијет

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

3 ч

0
''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

Свијет

''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

09

Угашен пожар у солитеру на Коњарнику: Једна особа се нагутала дима

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner