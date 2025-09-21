Природни феномен: Отворило се море и указала пјешчана стаза

Извор:
РТС
21.09.2025
18:39
Коментари:0
Природни феномен у Јужној Кореји, познат као "Чудо Џиндоа", дешава се само двапут годишње. Тада се море "раздвоји", на око сат времена, а сцена подсјећа на ону из библијске.
Двапут годишње – око прољећне и јесење равнодневице – море се у Јужној Кореји "отвори" и на око сат времена открије привремени копнени мост, дугачак скоро 2,8 километара и широк 40 до 60 метара, који повезује острво Џиндо и мање острво Модо.
У том периоду, море се дословно повуче с обје стране и хиљаде људи могу пјешке да прелазе између два острва. Догађај се сваке године слави као Фестивал чуда на морском путу Џиндо, а на програму су традиционалне представе.
Природни феномен привлачи хиљаде знатижељних људи из цијелог свијета. Током тог кратког временског периода, због специфичних морских струја и геолошких помјерања, море се раздваја и настаје пјешчана стаза, која траје кратко, а море се поново враћа, као да се ништа није ни догодило.
Регион
Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју
Догађај је први пут привукао пажњу свјетске јавности 1975. године, захваљујући тадашњем француском амбасадору у Јужној Кореји, Пјеру Ландију, који је за француске новине описао појаву као "корејску верзију Мојсијевог чуда", алудирајући на библијско раздвајање Црвеног мора.
Феномен је данас познат као Чудо Џиндоа, мада је у потпуности природна појава – резултат екстремно ниске осеке због комбинације лунарног циклуса, географског положаја и морских струја.
Наука нуди врло рационално објашњење – феномен се догађа због екстремно ниских осека, изазваних појавом познатом као плимне хармонике.
Гравитациони утицај Мјесеца и Сунца на површину океана изазива промјене нивоа мора – високе и ниске плиме. Али, осим њихове позиције, ту су и додатни фактори као што су ротација Земље, међусобна удаљеност небеских тијела и други ритмични обрасци, који заједно утичу на појаву изузетно ниских осека које "разоткривају" ову стазу.
Како објашњава професорка геонаука са Универзитета у Тексасу у Остину, Кеван Мофет, у питању је синхронизација више различитих "хармоничних" фактора.
"Баш као кад више бубњара свира скоро истим ритмом – у једном тренутку сви ударе у исти такт и створе снажан удар’", наводи она.
У случају Џиндоа, море се заправо не раздваја, већ се повлачи, откривајући подводни гребен широк од 40 до 60 метара. Мофет сматра да је седимент вјероватно таложен управо на том мјесту због специфичних морских струја између два острва.
Све док се облик острва и мореуз Мјонгњанг који регулише ниво плиме не промијене, овај феномен ће се, како истиче Мофет, највјероватније наставити сваке године.
Шта каже легенда?
Догађај је дубоко укоријењен у локалној легенди која каже да је некада давно, тигар натјерао сељане да бјеже из Џиндоа у Модо. Али, заборавили су старицу по имену Бјонг.
Она се данима молила Јонгвангу, богу мора, да јој помогне. Јавио јој се у сну и обећао да ће јој послати дугу преко мора. И заиста, кад се пробудила, вода се повукла и пред њом се указала стаза у облику дуге, пут да се поново уједини са својом породицом.
(РТС)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму