''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

21.09.2025
15:57
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да не мисли да се земље ЕУ крећу ка трећем свјетском рату, али инсистира да Европа треба да докаже способност да се брани ако је потребно.
- Живимо у веома опасном времену. Чиним све што је могуће да сачувам мир и слободу у Европи. То објашњава нашу одлучност да ојачамо наше одбрамбене способности - рекла је Фон дер Лајенова за лист "Ле соар".
Она је нагласила да Европа треба да буде у стању да одговори на изазове свијета који се мијења, али није обећала европску војску, тврдећи да се њена војна способност јача када се јача европски стуб НАТО-а.
- Морамо се суочити са стварношћу, свијет се радикално промијенио и морамо се суочити са изазовима. Да бисмо то урадили, морамо себи, нашим савезницима и нашим противницима доказати да Европа има вољу и способност да се брани - истакла је она.
Прошле седмице група Љевица у Европском парламенту покренула је приједлог за изгласавање неповјерења Фон дер Лајеновој.
Касније тог дана, мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Фон дер Лајенова треба да поднесе оставку након свог "проратног" говора у парламенту.
