Logo

Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

21.09.2025

15:31

Коментари:

0
Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта
Фото: Pixabay

Борба са пожаром у округу Којџегиз у провинцији Мугла, који је избио у суботу, настављена је и данас, а ватра се шири под утицајем јаког вјетра.

У гашењу пожара у овом подручју учествује 147 цистерни, 123 возила, 20 машина и 949 људи, док из ваздуха помаже 10 авиона и 14 хеликоптера, преноси данас Анадолија.

Најмање 230 домаћинстава је евакуисано, прелиминарни подаци говоре да су уништена два објекта, а током гашења пожара повријеђено је 20 особа, док је једна особа хоспитализована.

Претходно је шумски пожар у анталијском округу Аксу у Турској стављен под контролу, а због предострожности ноћас су евакуисани гости из неколико хотела.

Секс

Љубав и секс

Жена га ухватила у превари: Слагао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице - ВИДЕО

Пожар је избио око 21 час синоћ у шумском подручју између насеља Кумкој и Белек у округу Аксу у Анталији.

Узрок пожара, како преноси ТРТ Хаберлер, још није утврђен.

Пожар, који је избио у шумском подручју у насељу Кумкој, због јаког вјетра и олује брзо се распламсао и захватио велику територију.

Општинске ватрогасне екипе одмах су послате на терен.

Гости хотела са пет звјездица су из предострожности премјештени у други хотел који припада истој групи, објавили су турски медији.

Пожар у округу Аксу стављен је под контролу око поноћи.

Гувернер Анталије Хулуси Шахин, који је обишао област у којој је ватра избила, указао је на то је да је број шумских пожара у граду премашио 25 за два дана.

Шахин је напоменуо да је највјероватније ријеч о пожару који је избио након што су пољопривредници спалили отпад у близини шуме.

Сатурн

Наука и технологија

Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

Он је истакао да је пожар у Аксуу избио на атрактивном месту.

“Ватра је избила на граници Аксуа и Серика, а директно преко пута налазе се хотели и терени за голф. То је одлична локација за туризам. Екипе су брзо реаговале. Сува трска поред потока се запалила, стварајући много дима. Наше екипе су окружиле пожар и ставиле га под контролу. Хотели су евакуисани како би се спријечиле евентуалне непријатности због дима”, објаснио је Шахин.

Он је нагласио да пожаре изазивају људи и апеловао на грађане да буду сада нарочито опрезни док траје период јаких вјетрова.

“Грађани никада не би требало да се баве активностима попут спаљивања пољопривредног отпада у пластеницима. Опушак може изазвати велику катастрофу. Морамо бити веома опрезни. Позивам све грађане да буду савјесни”, рекао је Шахин.

Синоћ је избио и шумски пожар у округу Алиефенди близу љетовалишта Алања.

Локалне власти су у петак најавиле евакуацију 150 кућа у области Алање, гд‌је је пожар захватио пет округа.

Према подацима Генералне дирекције за шумарство, шумски пожари су избили и у провинцијама Мугла и Ајдин.

У гашењу пожара учествује укупно 14 авиона, 20 хеликоптера и више од 800 људи.

Подијели:

Тагови:

Turska

požari

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Најџел Фараж постаје стварност Велике Британије - популарност све већа

Свијет

Најџел Фараж постаје стварност Велике Британије - популарност све већа

5 ч

0
Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

Свијет

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

6 ч

0
Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Свијет

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

6 ч

0
Кина кажњава своје друштвене мреже

Свијет

Кина кажњава своје друштвене мреже

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

09

Угашен пожар у солитеру на Коњарнику: Једна особа се нагутала дима

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner