Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

Борба са пожаром у округу Којџегиз у провинцији Мугла, који је избио у суботу, настављена је и данас, а ватра се шири под утицајем јаког вјетра.
У гашењу пожара у овом подручју учествује 147 цистерни, 123 возила, 20 машина и 949 људи, док из ваздуха помаже 10 авиона и 14 хеликоптера, преноси данас Анадолија.
Најмање 230 домаћинстава је евакуисано, прелиминарни подаци говоре да су уништена два објекта, а током гашења пожара повријеђено је 20 особа, док је једна особа хоспитализована.
Претходно је шумски пожар у анталијском округу Аксу у Турској стављен под контролу, а због предострожности ноћас су евакуисани гости из неколико хотела.
Пожар је избио око 21 час синоћ у шумском подручју између насеља Кумкој и Белек у округу Аксу у Анталији.
Узрок пожара, како преноси ТРТ Хаберлер, још није утврђен.
Пожар, који је избио у шумском подручју у насељу Кумкој, због јаког вјетра и олује брзо се распламсао и захватио велику територију.
Општинске ватрогасне екипе одмах су послате на терен.
Гости хотела са пет звјездица су из предострожности премјештени у други хотел који припада истој групи, објавили су турски медији.
Пожар у округу Аксу стављен је под контролу око поноћи.
Гувернер Анталије Хулуси Шахин, који је обишао област у којој је ватра избила, указао је на то је да је број шумских пожара у граду премашио 25 за два дана.
Шахин је напоменуо да је највјероватније ријеч о пожару који је избио након што су пољопривредници спалили отпад у близини шуме.
Он је истакао да је пожар у Аксуу избио на атрактивном месту.
“Ватра је избила на граници Аксуа и Серика, а директно преко пута налазе се хотели и терени за голф. То је одлична локација за туризам. Екипе су брзо реаговале. Сува трска поред потока се запалила, стварајући много дима. Наше екипе су окружиле пожар и ставиле га под контролу. Хотели су евакуисани како би се спријечиле евентуалне непријатности због дима”, објаснио је Шахин.
Он је нагласио да пожаре изазивају људи и апеловао на грађане да буду сада нарочито опрезни док траје период јаких вјетрова.
“Грађани никада не би требало да се баве активностима попут спаљивања пољопривредног отпада у пластеницима. Опушак може изазвати велику катастрофу. Морамо бити веома опрезни. Позивам све грађане да буду савјесни”, рекао је Шахин.
Синоћ је избио и шумски пожар у округу Алиефенди близу љетовалишта Алања.
Локалне власти су у петак најавиле евакуацију 150 кућа у области Алање, гдје је пожар захватио пет округа.
Према подацима Генералне дирекције за шумарство, шумски пожари су избили и у провинцијама Мугла и Ајдин.
У гашењу пожара учествује укупно 14 авиона, 20 хеликоптера и више од 800 људи.
