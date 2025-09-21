Logo

Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

21.09.2025

15:18

Коментари:

0
Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите
Фото: Pexels/Zelch Csaba

Сви љубитељи астрономије, али и они који уживају у посматрању ноћног неба, вечерас ће имати јединствену прилику да виде Сатурн у његовом најбољем издању.

Планета с препознатљивим прстеновима достиже опозицију, што значи да ће се Земља наћи директно између Сатурна и Сунца, формирајући савршену праву линију.

Током опозиције, Сатурн ће бити најближи Земљи, па ће дјеловати највеће и најсјајније на ноћном небу. Баш као пун Мјесец, биће потпуно освијетљен сунчевим зрацима, што га чини изузетно видљивим. Овај догађај се дешава једном у 378 дана и стога представља ријетку прилику.

Вечерас су услови за посматрање идеални, јер је Мјесец у фази младине, па његова свјетлост неће ометати поглед на Сатурн и друге небеске објекте. Пошто ће бити на супротној страни неба у односу на Сунце, Сатурн ће бити видљив цијеле ноћи – појавиће се на истоку око заласка Сунца и нестати на западу пред зору.

Сатурн се налази при дну сазвијежђа Риба, а захваљујући свом сјају, лако је уочљив. Ако ипак нисте сигурни где да гледате, можете користити неку од популарних апликација за посматрање неба, попут "Стелариума".

Полиција ФБиХ

Хроника

Запалио се ауто, успорен саобраћај на ауто-путу

Најбољи доживљај посматрања пружиће вам двоглед за посматрање неба или аматерски телескоп. Уз помоћ њих, не само да ћете видјети планету, већ и њен величанствени систем прстенова, који ће изгледати много свјетлије него обично због феномена познатог као Силигеров ефекат.

Иако је опозиција тачно 21. септембра, Сатурн ће бити у изузетно повољном положају за посматрање неколико дана прије и послије тог датума, тако да имате довољно времена да уживате у овом спектаклу.

angelina topic tanjug

Остали спортови

Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију

Занимљиво је да се опозиција Сатурна ове године поклапа са дјелимичним помрачењем Сунца, које ће бити видљиво из дијелова Аустралије и Новог Зеланда, као и са јесењом равнодневницом која стиже сутра, 22. септембра, доносећи дуже ноћи идеалне за посматрање неба.

(Astronomy.com)

Подијели:

Таг:

Saturn

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запалио се ауто, успорен саобраћај на ауто-путу

Хроника

Запалио се ауто, успорен саобраћај на ауто-путу

4 ч

0
Ево колико новца је Ангелина Топић зарадила за бронзу на Свjетском првенству

Остали спортови

Ево колико новца је Ангелина Топић зарадила за бронзу на Свjетском првенству

4 ч

0
Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму - историјски дан за Српску

Република Српска

Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму - историјски дан за Српску

4 ч

0
Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

Занимљивости

Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

5 ч

0

Више из рубрике

Научници изненађени и збуњени: Ново откриће може да промијени будућност свијета

Наука и технологија

Научници изненађени и збуњени: Ново откриће може да промијени будућност свијета

5 ч

0
Шта се дешава и шта нас чека? Инсекти нестају забрињавајућом брзином

Наука и технологија

Шта се дешава и шта нас чека? Инсекти нестају забрињавајућом брзином

22 ч

1
Лажни послови, позиви и поруке: Како криминалци користе вјештачку интелигенцију

Наука и технологија

Лажни послови, позиви и поруке: Како криминалци користе вјештачку интелигенцију

1 д

0
Астрономи на корак до историјског открића: Тамо има живота?

Наука и технологија

Астрономи на корак до историјског открића: Тамо има живота?

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

19

34

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner