Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

Сви љубитељи астрономије, али и они који уживају у посматрању ноћног неба, вечерас ће имати јединствену прилику да виде Сатурн у његовом најбољем издању.
Планета с препознатљивим прстеновима достиже опозицију, што значи да ће се Земља наћи директно између Сатурна и Сунца, формирајући савршену праву линију.
Током опозиције, Сатурн ће бити најближи Земљи, па ће дјеловати највеће и најсјајније на ноћном небу. Баш као пун Мјесец, биће потпуно освијетљен сунчевим зрацима, што га чини изузетно видљивим. Овај догађај се дешава једном у 378 дана и стога представља ријетку прилику.
Вечерас су услови за посматрање идеални, јер је Мјесец у фази младине, па његова свјетлост неће ометати поглед на Сатурн и друге небеске објекте. Пошто ће бити на супротној страни неба у односу на Сунце, Сатурн ће бити видљив цијеле ноћи – појавиће се на истоку око заласка Сунца и нестати на западу пред зору.
Сатурн се налази при дну сазвијежђа Риба, а захваљујући свом сјају, лако је уочљив. Ако ипак нисте сигурни где да гледате, можете користити неку од популарних апликација за посматрање неба, попут "Стелариума".
Најбољи доживљај посматрања пружиће вам двоглед за посматрање неба или аматерски телескоп. Уз помоћ њих, не само да ћете видјети планету, већ и њен величанствени систем прстенова, који ће изгледати много свјетлије него обично због феномена познатог као Силигеров ефекат.
Иако је опозиција тачно 21. септембра, Сатурн ће бити у изузетно повољном положају за посматрање неколико дана прије и послије тог датума, тако да имате довољно времена да уживате у овом спектаклу.
Занимљиво је да се опозиција Сатурна ове године поклапа са дјелимичним помрачењем Сунца, које ће бити видљиво из дијелова Аустралије и Новог Зеланда, као и са јесењом равнодневницом која стиже сутра, 22. септембра, доносећи дуже ноћи идеалне за посматрање неба.
