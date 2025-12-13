Logo
Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

13.12.2025

21:47

Коментари:

Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"
Фото: Pexels

Незадовољство међу запосленима и пацијентима изазвао је долазак љекара из Ирана у службу хитне медицинске помоћи у Далматинској загори, гд‌је се, према тврдњама више здравствених радника, свакодневна комуникација с пацијентима одвија уз помоћ енглеског језика, медицинских сестара – па чак и апликације ChatGPT, пише нет.хр.

- Све интервенције ја преводим. Човјек нам је довео сина на инхалацију, ради у школи и схватио је да доктор натуца језик. Рекао му је: ‘Можемо се споразумјети на енглеском’, што доктор није очекивао. Онда је укључио ChatGPT да се не осрамоти тотално - испричао је извор из хитне помоћи у Дрнишу, огорчен ситуацијом с новим колегом, који је у службу стигао почетком мјесеца.

Према ријечима саговорника, љекар говори тек основни хрватски, довољан за минимално споразумијевање, али у раду с пацијентима инсистира на енглеском језику. То, истичу, представља озбиљан проблем у хитној медицини, посебно у срединама с претежно старијим становништвом.

- Замислите да дођете у село с једним или два становника од деведесет година и да их испитујете на енглеском - наводи извор.

Школовање у Сплиту, проблеми на терену

Ријеч је о љекару који у Хрватској живи око десет година. Студиј медицине завршио је у Сплиту, на енглеском језику. Раније је радио у Шибенику, одакле је, како тврде запосленици, премјештен у Примоштен због притужби, а потом и у Дрниш.

"Не може нико рећи да није имао времена научити хрватски. Оженио се докторицом Хрватицом која ради у Шибенско-книнском заводу. У Шибенику су сестре радиле посао умјесто њега јер је одбијао говорити хрватски. Људи су се почели бунити, па је пребачен у Примоштен", наводи саговорник, који је због ситуације контактирао и надређене.

Додаје да се дешавало да љекар ради смјену са сестром и возачем који не говоре енглески.

"То је био šou програм. Он говори енглески, њих двоје хрватски. Како је и у Примоштену људима прекипјело, завршио је у Дрнишу", каже.

Оптужбе о кашњењу

Саговорник истиче да нема лични проблем с колегом, али да одбија преузимати улогу prevodioca и додатне одговорности.

- Мене занима има ли диплому и положен хрватски. Ако има, онда је вјероватно поклоњен. Не мислим да је лош љекар, али ово не може проћи у хитној - наглашава.

Додаје да је љекар више пута каснио на посао и да не носи службену моторолу. Такође тврди да је на изванболничком тренингу имао потешкоће с разумијевањем језика те да му је супруга долазила преводити, али да је упркос томе примљен због недостатка кадра.

Став Завода и Министарства

Директор Завода за хитну медицину Шибенско-книнске жупаније Томислав Јукић тврди да љекар посједује сертификат о познавању хрватског језика те да Завод није запримио притужбе пацијената, осим једне интерне примједбе запосленице.

- Ако доставе сертификат и на разговору видимо да се могу споразумијевати и разумију струку, нема проблема - казао је Јукић, додавши да с љекаром није разговарао на хрватском језику.

Из Завода су накнадно поручили да љекар посједује потврду школе страних језика "НИКА" о знању хрватског језика на разини Б2 према Заједничком европском референтном оквиру.

Министарство здравства потврдило је да је затражило очитовање Завода те да љекар има одобрење Хрватске лијечничке коморе и испуњава формалне услове за рад.

Мањак љекара

Хрватска се већ годинама суочава с озбиљним недостатком љекара. Према подацима Хрватске лијечничке коморе, у примарној здравственој заштити недостаје више стотина породичних љекара, педијатара и гинеколога, док је у периоду од 2013. до 2024. из земље отишло више од 1.200 љекара.

Иако се наглашава потреба за запошљавањем страних здравствених радника, бројни д‌јелатници упозоравају да је језична баријера озбиљна препрека у медицини, посебно у хитним службама.

Законом је прописано да страни љекари морају познавати хрватски језик на разини која омогућава несметану и нужну комуникацију с пацијентима, уз могућност додатних провјера уколико послодавац процијени да знање језика није задовољавајуће.

