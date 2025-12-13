Logo
Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

СРНА

13.12.2025

14:45

Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

Мушкарац Д. К. из Подгорице ухапшено је због сумње да је своје малољетно дијете и једну дјевојку користило за просјачење, саопштила је црногорска полиција.

Осумњичном се на терет ставља да је злоупотребом односа повјерења и зависности користио своје малољетно дијете старо 15 година и двадесетједногодишњу дјевојку с циљем принудног просјачења, а затим их приморавао да му предају новац.

Полиција из Рожаја је код оштећених пронашла одређену суму новца за коју се сумња да је прибављена принудним просјачењем.

полиција-Црна Гора

Регион

Ухапшена мајка (17) због трговине људима: Тјерали дјецу на просјачење

Ухапшени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу због сумње да је починио кривично дјело трговина људима.

Малољетно лице је, ради даљег збрињавања, преузео Центар за социјални рад у Рожајама.

Црна Гора

Podgorica

Prosjačenje

uhapšen muškarac

