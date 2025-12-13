Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

Извор:
СРНА
13.12.2025
14:45
Мушкарац Д. К. из Подгорице ухапшено је због сумње да је своје малољетно дијете и једну дјевојку користило за просјачење, саопштила је црногорска полиција.
Осумњичном се на терет ставља да је злоупотребом односа повјерења и зависности користио своје малољетно дијете старо 15 година и двадесетједногодишњу дјевојку с циљем принудног просјачења, а затим их приморавао да му предају новац.
Полиција из Рожаја је код оштећених пронашла одређену суму новца за коју се сумња да је прибављена принудним просјачењем.
Ухапшени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу због сумње да је починио кривично дјело трговина људима.
Малољетно лице је, ради даљег збрињавања, преузео Центар за социјални рад у Рожајама.
