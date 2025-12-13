Logo
Лажни доктор у Хрватској узео више од 150.000 евра од старијих особа

Извор:

Јутарњи.хр

13.12.2025

14:40

Коментари:

0
Лажни доктор у Хрватској узео више од 150.000 евра од старијих особа
Фото: Unsplash

Полицијски службеници Вировитичко-подравске полицијске управе, завршили су истрагу и потврдили сумњу да је држављанин Украјине (38) на подручју седам полицијских управа у Хрватској починио укупно 17 кривичних дјела преваре, саопштила је Полицијска управа личко-сењска.

Између септембра 2025. године и 10. децембра 2025. године, мушкарац стар 38 година починио је више превара, док је за сада непознати саучесник телефоном обмањивао старије особе представљајући се као љекар и тражећи новац.

Навео би да је њихова блиска особа, кћерка или син, примљена у болницу и да јој је хитно потребна операција, лијекови или нешто друго. Осумњичени 38-годишњи мушкарац затим је упућиван на адресе оштећених да преузме новац и злато, које је потом предавао непознатој мушкој особи, задржавајући за себе одређени износ новца.

Ординација доктор

Регион

Лажни доктори зову грађане и траже новац за лијечење дјетета

Осумњичени је на тај начин преварио 17 старијих особа, а укупна материјална штета која је настала процјењује се на око 150.000 евра.

Осумњичени је ухапшен на подручју Полицијске управе приморско-горанске.

Након завршеног криминалистичког истраживања, осумњичени је предат притворском надзорнику Полицијске управе вировитичко-подравске, преноси Јутарњи.

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

