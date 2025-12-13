Лажни доктор у Хрватској узео више од 150.000 евра од старијих особа

Извор:
Јутарњи.хр
13.12.2025
14:40
Коментари:0
Полицијски службеници Вировитичко-подравске полицијске управе, завршили су истрагу и потврдили сумњу да је држављанин Украјине (38) на подручју седам полицијских управа у Хрватској починио укупно 17 кривичних дјела преваре, саопштила је Полицијска управа личко-сењска.
Између септембра 2025. године и 10. децембра 2025. године, мушкарац стар 38 година починио је више превара, док је за сада непознати саучесник телефоном обмањивао старије особе представљајући се као љекар и тражећи новац.
Навео би да је њихова блиска особа, кћерка или син, примљена у болницу и да јој је хитно потребна операција, лијекови или нешто друго. Осумњичени 38-годишњи мушкарац затим је упућиван на адресе оштећених да преузме новац и злато, које је потом предавао непознатој мушкој особи, задржавајући за себе одређени износ новца.
Регион
Лажни доктори зову грађане и траже новац за лијечење дјетета
Осумњичени је на тај начин преварио 17 старијих особа, а укупна материјална штета која је настала процјењује се на око 150.000 евра.
Осумњичени је ухапшен на подручју Полицијске управе приморско-горанске.
Након завршеног криминалистичког истраживања, осумњичени је предат притворском надзорнику Полицијске управе вировитичко-подравске, преноси Јутарњи.
Хроника
8 мј0
Свијет
1 год0
Свијет
1 год0
Регион
5 мј0
Најновије
Најчитаније
17
08
17
03
16
38
16
04
16
00
Тренутно на програму