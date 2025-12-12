Мајка осуђена на кућни притвор за убиство новорођенчета

Извор:
СРНА
12.12.2025
17:58
Двадесетосмогодишња жена из Плужина, која је прошле године убила новорођенче, осуђена је на шест мјесеци кућног затвора, саопштено је из подгоричког Основног суда.
Она ће, како су навели из Основног суда, казну издржавати у свом стану.
Ријеч је о најблажој казни, с обзиром на то да је Кривичним закоником Црне Горе прописано да мајку, која лиши живота дијете за вријеме или непосредно након порођаја, сљедује од шест мјесеци до пет година затвора.
Тијело новорођенчета пронашао је радник "Чистоће" у канти за смеће у подгоричком насељу Блок шест у фебруару прошле године.
Полиција је 200 метара одатле у једном стану затекла жену у тешком стању и пронашла трагове који су указивали на то да се ту породила.
На основу трагова у стану, али и након прегледа осумњичене, потврђене су сумње да је убила новорођенче.
