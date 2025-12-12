Logo
Мајка осуђена на кућни притвор за убиство новорођенчета

СРНА

12.12.2025

17:58

beba
Фото: Pixabay

Двадесетосмогодишња жена из Плужина, која је прошле године убила новорођенче, осуђена је на шест мјесеци кућног затвора, саопштено је из подгоричког Основног суда.

Она ће, како су навели из Основног суда, казну издржавати у свом стану.

Ријеч је о најблажој казни, с обзиром на то да је Кривичним закоником Црне Горе прописано да мајку, која лиши живота дијете за вријеме или непосредно након порођаја, сљедује од шест мјесеци до пет година затвора.

Тијело новорођенчета пронашао је радник "Чистоће" у канти за смеће у подгоричком насељу Блок шест у фебруару прошле године.

Полиција је 200 метара одатле у једном стану затекла жену у тешком стању и пронашла трагове који су указивали на то да се ту породила.

На основу трагова у стану, али и након прегледа осумњичене, потврђене су сумње да је убила новорођенче.

