Младић из БиХ пред судијом након кобног преласка Саве: Страхује се да ће побјећи

12.12.2025
14:20
Коментари:0
Пред судију Жупанијског суда у Славонском Броду изведен је данас у подне, 12. децембра, млађи мушкарац, држављанин БиХ који се јуче налазио у чамцу пуном кинеских држављана, а који се око 5 ујутро преврнуо у ријеци Сави.
Њега хрватски Истражитељи доводе у везу с кријумчарењем људи.
Претходно је испитан у Општинском државном тужилаштву, а сада ће судија узети у обзир све досад познате околности и размотрити услове даљег тока истраге, јавио је локални портал "Плуспортал".
Очекује се одређивање једномјесечног истражног затвора због евидентне могућности бијега и самим тиме онемогућавања суђења и кажњавања.
Занимљивости
Ништа није јео 382 дана, само је желио да смрша
Подсјетимо, јучерашњи илегални прелазак државне границе односно ријеке Саве у чамцу, завршио је кобно за три особе.
Укупно их је пронађено 14, а полиција трага за још једном особом - с обзиром на пронађене документе.
Већина су држављани Кине те по један турски и бх. држављанин.
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму