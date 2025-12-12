Logo
Младић из БиХ пред судијом након кобног преласка Саве: Страхује се да ће побјећи

12.12.2025

14:20

Пред судију Жупанијског суда у Славонском Броду изведен је данас у подне, 12. децембра, млађи мушкарац, држављанин БиХ који се јуче налазио у чамцу пуном кинеских држављана, а који се око 5 ујутро преврнуо у ријеци Сави.

Њега хрватски Истражитељи доводе у везу с кријумчарењем људи.

Претходно је испитан у Општинском државном тужилаштву, а сада ће судија узети у обзир све досад познате околности и размотрити услове даљег тока истраге, јавио је локални портал "Плуспортал".

Очекује се одређивање једномјесечног истражног затвора због евидентне могућности бијега и самим тиме онемогућавања суђења и кажњавања.

Подсјетимо, јучерашњи илегални прелазак државне границе односно ријеке Саве у чамцу, завршио је кобно за три особе.

Укупно их је пронађено 14, а полиција трага за још једном особом - с обзиром на пронађене документе.

Већина су држављани Кине те по један турски и бх. држављанин.

Small banner