Дефинитивна одлука: Каматна стопа ће им бити 0 одсто

12.12.2025
Швајцарска народна банка (СНБ) задржала је кључну камату на нула одсто, уз оцјену да тренутна стопа подржава економски раст и истовремено одржава инфлацију у земљи на стабилно ниском нивоу у распону између нула и два одсто.
Банка на основу актуелних података очекује да ће просјечна годишња инфлација у Швајцарској износити 0,2 одсто у 2025. и незнатно порасти на 0,3 одсто у 2026. и на 0,6 одсто у 2027. години.
"Глобални економски раст је био снажнији него што се очекивало у трећем кварталу 2025. Америчке царине и неизвјесност трговинске политике су оптерећивале глобалну економију, али економски развој у многим земљама је до сада остао отпорнији него што се претпостављало. Инфлација је остала повишена у Сједињеним Америчким Државама, док је у еврозони била близу циљних вриједности", напомиње банка.
Економски изгледи за Швајцарску су се благо побољшали у односу на претходну прогнозу због нижих америчких царина и нешто бољег развоја на глобалном нивоу.
Сједињене Америчке Државе и Швајцарска су у новембру постигле договор којим се смањују америчке увозне царине на швајцарску робу са првобитних 39 одсто на 15 одсто, пренијели су медији.
За цијелу 2025. годину, банка очекује раст швајцарског БДП-а за нешто мање од 1,5 одсто, који ће успорити на један одсто у 2026. години, уз благи раст незапослености.
Швајцарска народна банка у објави на својој веб страници упозорава да главни ризик за тамошњу економију и даље представља развој глобалне економске ситуације.
